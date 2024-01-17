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%32 من استهلاك المياه في الرياض

1/17/2024 11:41:14 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت منطقة الرياض أعلى قيمة استهلاك للمياه خلال العام الماضي، بعد أن تجاوزت كمية استهلاكها من المياه 1.14 مليار متر مكعب، واستحوذت على نحو ثلث استهلاك المياه بالمملكة كأعلى منطقة في نسبة الاستهلاك، الذي بلغ 32% من مجموع 3.56 مليارات متر مكعب في عموم المملكة.
وبحسب بيانات البنك المركزي السعودي، جاءت مكة المكرمة ثانيا في الاستهلاك بنحو 832 مليون متر مكعب بنسبة 23%، وتلتها المنطقة الشرقية بنسبة 18.5%، وباستهلاك 657 مليون متر مكعب.
تفاوت الاستهلاك
ورصدت ((الوطن)) فارقا في استهلاك المياه بين 2021 و2022، حيث شهدت المنطقة الغربية، وتحديدا مكة المكرمة، انخفاضا في الاستهلاك خلال 2022، بعدما سجلت 831.766.000 متر مكعب مقابل 839.115.000 متر مكعب في 2021. كما تراجع الاستهلاك في المنطقة الشرقية من 683.652.000 متر مكعب في 2021، ليصبح 657.082.000 متر مكعب في 2022.
بينما سجلت الرياض ذروة الارتفاعات على الإطلاق بين مناطق المملكة باختراق حاجز المليار، مسجلة 1.126.030.000 متر مكعب في 2022، مقابل استهلاك 117.632.000 متر مكعب في 2021.
زراعة الأعلاف
وتشهد متطلبات المياه في المملكة، التي قُدرت في 2015 بنحو 24.8 مليار متر مكعب، زيادة سنوية ثابتة بـ7%، يمثل قطاع الزراعة فيها المستهلك الأكبر للمياه في المملكة بـ84% من إجمالي الطلب على المياه. ويعكس استخدام المياه في القطاع الزراعي تحديا بيئيا، نظرا لاعتماده على الموارد غير المتجددة، التي تمثل 90% من إجمالي المياه الموردة للقطاع.
ويعود الاستعمال المرتفع للمياه في القطاع الزراعي إلى الثغرات في سياسات قطاع المياه والتشريعات، وأوجه القصور العامة في الاستخدام، حيث تستهلك الأعلاف وحدها 67% من متطلبات المياه في القطاع، بينما تبلغ كفاءة الري 50% في الوقت الحالي مقارنة بما يزيد على 75% وفقا لأفضل الممارسات.
المياه المعالجة
وعلى الرغم من ندرة المياه، فإنه لا يتم استغلال المياه المعالجة بصورة كافية، نظرا لمحدودية البنية التحتية، والتحديات المتعلقة بتغيير التفكير السائد، ومحدودية الإشراف التشريعي وحوافز التسعير.
ويتيح استهلاك المياه في القطاع الحضري لكل فرد العديد من فرص التحسين، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تقليل الفاقد من المياه (يقدر بما يزيد على 25% في مناطق مختلفة)، وفي المباني، وذلك من خلال تحديد مؤشرات أسعار وحوافز للمحافظة على المياه.
وفي ظل الاعتماد الكبير على تحلية المياه (60% من إجمالي إمدادات المياه في القطاع المدني)، وإلى جانب الدعم الحالي، يفرض هذا القطاع أعباء عديدة على الاقتصاد السعودي. كما ترتفع تكلفة وحدة الإنتاج المرتفعة نسبيا بسبب ارتفاع تكاليف النقل عبر ضخ المياه من السواحل إلى الداخل، ويعتمد القطاع كذلك بصورة كبيرة على الوقود. بالإضافة إلى ذلك، تترك تحلية المياه بصمة بيئية واسعة.
كمية استهلاك المياه بالمملكة = 3.56 مليارات متر مكعب
الرياض = 1.14 مليار متر مكعب = 32%
مكة المكرمة = 832 مليون متر مكعب = 23%
المنطقة الشرقية = 657 مليون متر مكعب = 18.5%
مكة المكرمة =
2021 = 839.115.000 متر مكعب
2022 = 831.766.000 متر مكعب
المنطقة الشرقية =
2021 = 683.652.000 متر مكعب
2022 = 657.082.000 مترمكعب
الرياض =
2021 = 117.632.000 متر مكعب
2022 = 1.126.030.000 متر مكعب

MENAFN17012024000089011017ID1107735596

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