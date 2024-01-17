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انخفاض أسعار النفط متأثرة بالدولار

1/17/2024 11:41:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تراجعت أسعار النفط بعد أن أدى ارتفاع الدولار إلى الحد من الطلب على الخام المقوم بالعملة الأمريكية، لكن تزايد مخاطر تعطل الإمدادات وسط الصراع المحتدم في البحر الأحمر حد من الخسائر.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 77.93 دولارًا للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتًا بما يعادل 0.59% إلى 71.97 دولارًا للبرميل.
وارتفع خام برنت بشكل طفيف بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط، لكن الصراع المستمر في البحر الأحمر زاد المخاوف من اضطرار الناقلات إلى تغيير مسارها لتجنب المنطقة، مما أدى إلى زيادة التكاليف ومقدار الوقت اللازم للتسليم.
وحامت عقود مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر يوم الأربعاء بعد تعليقات مسؤولي الفدرالي الأمريكي التي تعارض التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار بالنسبة للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.
وعلقت شركة النفط البريطانية الكبرى شل الشحنات عبر البحر الأحمر بعد بدء الضربات الأمريكية والبريطانية، لكن شركة شيفرون الأمريكية المنتجة أبقت على مساراتها في البحر الأحمر.

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