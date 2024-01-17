انخفاض أسعار النفط متأثرة بالدولار

(MENAFN
- Al Watan) تراجعت أسعار النفط بعد أن أدى ارتفاع الدولار إلى الحد من الطلب على الخام المقوم بالعملة الأمريكية، لكن تزايد مخاطر تعطل الإمدادات وسط الصراع المحتدم في البحر الأحمر حد من الخسائر.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 77.93 دولارًا للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتًا بما يعادل 0.59% إلى 71.97 دولارًا للبرميل.
وارتفع خام برنت بشكل طفيف بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط، لكن الصراع المستمر في البحر الأحمر زاد المخاوف من اضطرار الناقلات إلى تغيير مسارها لتجنب المنطقة، مما أدى إلى زيادة التكاليف ومقدار الوقت اللازم للتسليم.
وحامت عقود مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر يوم الأربعاء بعد تعليقات مسؤولي الفدرالي الأمريكي التي تعارض التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار بالنسبة للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.
وعلقت شركة النفط البريطانية الكبرى شل الشحنات عبر البحر الأحمر بعد بدء الضربات الأمريكية والبريطانية، لكن شركة شيفرون الأمريكية المنتجة أبقت على مساراتها في البحر الأحمر.
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