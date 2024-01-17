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حياة بعد الحياة

1/17/2024 11:41:14 PM
(MENAFN- Al Watan) تتناقل الأخبار بين فترة وأخرى، روايات منقولة عن أشخاص بمختلف الأعمار والأجناس ومن أماكن متفرقة، عاشوا تجربة الاقتراب من الموت الوشيك، ثم عادوا بعد تجاوزهم هذه الأزمات الصحية الخطيرة والحرجة، ليحكوا قصصًا مليئة بالأحداث الغريبة، والتي تتجاوز المفاهيم المادية والمنطقية، وتتمحور حول مغادرتهم أجسادهم، وسميت هذه الظاهرة تجربة الاقتراب من الموت (Near death experience)، ومعظم من مروا بهذه التجربة، وأدلوا بدلوهم في تفاصيلها كانت المشاهد التي رووها حول تلك التجربة متشابهة إلى حد بعيد.
ووفقًا لمعظم الدراسات التي أُجريت حولها فإن أكثر الظروف المرضية ملائمة لحدوث تلك التجربة:
حالات السكتة القلبية وحوادث السير والغرق ومحاولات الانتحار غير الناجحة، وهذه الحالات يكون صاحبها في حالة إكلينيكية خطيرة تستدعي عمليات إنعاش قلبي ورئوي مكثفة، وربما مكوث لفترة في أقسام العناية المركزة.
ومن أشهر من كتب عن هذه الظاهرة كان ((ريموند مودي)) عام 1976، وهو طالب الطب، والذي أصبح فيما بعد محللا نفسيًا، ويروي مودي قصة الطبيب النفسي، جورج ريتشي، الذي عاش تجربة شخصية عانى من خلالها من موت سريري لعدة دقائق، ليبدأ بعدها مودي بالبحث فحقق في 150 حالة من جميع الدول، ووجد قاسمًا مشتركًا تجمع بين روايات من التقاهم: وهي السفر عبر نفق مظلم، ومواجهة هالات ضوئية، واستعراض شريط وسريع لتفاصيل الحياة، ليعود ويكتب كتابه الشهير ((حياة بعد الحياة)) (life after life).
ومن أشهر الدراسات حول هذا الموضوع ما قام به ((يم فان لوميل)) لعدة مئات من المرضى نجوا من السكتة القلبية، حيث أقر ما نسبته 18% من المرضى أنهم يتذكرون الفترة التي كانوا فيها في حالة من الموت السريري والتفاصيل المهولة لتلك الفترة، وتذكر 12%؜ منهم بعض الأمور أثناء تلك الحالة الصحية الحرجة.
ولن نهمل تجربة ((بن ألكسندر)) جراح الأعصاب الذي عانى شخصيًا عام 2008 من تجربة مشارفة الموت، وعاد له الوعي الوعي بعد أسبوع كامل ليروي تجربته مفصلة في كتاب شهير بعنوان ((دليل على الجنة)) (The map of heaven) ليتخلى بعدها عن تخصصه الأساسي ويمضي بقية حياته في البحث حول هذه الظاهرة.
ولنتوقف هنا ونبحث حول ماهية موت الإنسان من ناحية طبية، فعندما يتوقف القلب عن النبض تنقطع التروية الدموية الواصلة للدماغ، فينتهي الوعي فورًا، ويستخدم الأطباء مجموعة من المعايير لإعلان الوفاة، تشمل عدم الاستجابة لردود الفعل العصبية عبراختبارات محددة يقومون بها، إضافة لغياب تقلص حدقة العين للضوء وأيضا غياب النبض والتنفس.
وقد توصل العلم الحديث، وعبر دراسات مختلفة وفي أماكن متعددة، أن الدماغ يستمر في نشاطه حتى بعد توقف القلب، حيث تتوقف أقسام الدماغ بشكل فردي ومتتالي، حيث تؤكد بعض الدراسات أنه في هذه الحالة فإن الميت يستمر في إدراك كلما كل ما يجري حوله، ولكنه لا يستطيع القيام بأي إشارة، تؤكد حياته، كما تؤكد بعض الدراسات، أن آخر ما يموت في الدماغ هو المنطقة المتعلقة بالذكريات.
ولنتوقف هنا ونبحث حول التفسير الطبي والعلمي لظاهرة الاقتراب من الموت، وما يصاحبها من مشاهد تراجيدية غير مسبوقة ومهولة في تفاصيلها، حيث يقول البروفيسور، عادل الهزاني، استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض أن غالبية من يمرون بهذه التجربة قد أصيبوا بالسكتة القلبية أو توقف جزئي للدورة الدموية، يؤدي مع مجموعه من العوامل المساعدة إلى حدوث حالة من الهذيان والهلوسة البصرية، إضافة إلى ازدياد نشاط الموصلات العصبية وحدوث حالات صرعية في مناطق بالمخ، وازدياد النشاط الدماغي خصوصًا في الفص الصدغي والفص القذالي، حيث تتركز الذاكرة والإبصار كما أن للعقارات المتعددة التي تستخدم أثناء عملية الإنعاش والعلاج تلعب دورًا هامًا في نشوء هذه الظاهرة.
كما أشار إلى أن مشاهد تلك الفترة تدور حول رؤية نفق وهالة ضوئية واستعراض سريع لتفاصيل حياتية كما أن اختلاف الثقافات والأديان تشكل محورًا هامًا لتلك التجارب.. كما يقول دكتور، كيف نيلسون، أخصائي طب الأعصاب والدارس لتجارب مشاركة الموت، أن هذه الظاهرة يمكن تفسيرها، فهي تدخل في سياق ردة فعل المكافحة والهروب (Fight or Flight)، والتي تنتاب الإنسان عند الإحساس بالخطر، وهي جزء من ميكانيكية الحلم، وأن الإنسان الذي يمر بهذه التجربة يدخل حالة حركة العين السريعة (REM)، وهي حالة النوم العميق، والتي ترافق مشاهدة الأحلام ومع هذه الحالة يتزايد نشاط الدماغ والتحفيز البصري، مما ينتج عنه مشاهدة تلك الأمور، أما عن مشاهدة النور الساطع فيقول إنه بسبب التنشيط البصري، فتفرز تلك الأضواء الساطعة، أما عن المرور بنفق مظلم فهو حالة تنجم عن توقف سريان الدم إلى العين، حيث إن الشبكية هنا أكثر أجزاء العين حساسية وتأثر بتوقف تدفق الدم.
ولنتوقف قليلا هنا مع نتائج مثيرة لدراسات وتجارب علمية استوقفتنا مليًا، فقد قام مجموعة من الباحثين في جامعة ويسترن اونتاريو الكندية بدراسة النشاط الكهربائي في أدمغة أشخاص متوفين وعلاقتها بنشاط القلب بعد إزالة أجهزة التنفس وتوقفه، حيث لاحظوا استمرار المخ في إطلاق موجات دلتا حتى بعد توقف القلب، وخلصوا أن هذا الشيء يحصل للدماغ ساعة الاحتضار ويدفع الدماغ الواعي لنشاط عال، وهذا ناتج بسبب رؤى وأحاسيس معينة ومرتبطة بواقع مختلف عن واقعنا الدنيوي، وإن جاز لنا القول بحياة أخرى مختلفة جذريًا عن واقعنا الدنيوي والمادي.
وجاءت دراسات مماثلة أجريت في جامعة ميتشجان الأمريكية نشرتها مجلة (PNAS)، وجاءت بنتائج مماثلة، حيث تؤكد من زيادة نشاط موجات غاما سريعة الزوال، وهي موجات دماغية سريعة مرتبطة بالانتباه والذاكرة العاملة والذاكرة طويلة الأمد ويزيد النشاط في أجزاء المخ المرتبطة بالخبرات الواعية، بل إن النشاط هنا يكون بشكل أكبر عما كانت عليه في حالة اليقضة والصحة الجيدة والعلماء هنا ليسوا متأكدين من أن هذا يعني بالضرورة دليلاً على ارتفاع معدلات معالجة المعلومات والبيانات بشكل واع عند الشخص المحتضر، ويقولون إن الأبحاث المستقبلية قد تعطي إجابات وافية وأبعادًا إضافية لتلك التساؤلات العلمية المعقدة، وهنا نقول إن القرآن الكريم والسنة الشريفة، قد أخبرت وفصلت فيما هو صائر حول هذا السيناريو العلمي والطبي من تفاصيل تدخل في عالم الروح والغيبيات، والتي تغرد خارج نطاق المحسوس من العلوم المادية والتطبيقية.
يقول تعالى: ((ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم)).. وفي دراسة نشرتها جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، يعتقد الباحثون أن آخر حاسة يفقدها الميت هي حاسة السمع، حيث أثبتت نتائج التخطيط الدماغي (EEG) أن الدماغ المحتضر يستجيب للصوت أثناء لحظات الاحتضار، وما بعد الموت بفترة زمنية معينة. قام الرسول -صلى الله عليه وسلم- على صرعى المشركين يوم بدر، فناداهم بأسمائهم، وقال أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقًا، فقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يا رسول الله أيسمعوا وقد جيفوا؟ فقال النبي -عليه السلام- والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدروا أن يجيبوا.
وفي دراسة نشرها موقع لايف ساينس، أشارت فيها إلى أن الوعي الإنساني يستمر لفترة من الوقت بعد توقف القلب وهو هنا يدرك لحظة وفاته، بل ويسمع إعلان وفاته عبر من هم حوله من طاقم طبي وغيره من المحيطين به لأنه في هذه الحالة لا يزال الدماغ مستمر في نشاطه حتى بعد توقف القلب وانهيار القدرة الحركية لكل أعضاء جسده، قال -عليه السلام: ((إذا وضع الميت في قبره، وانصرف الناس عنه، إنه ليسمع قرع نعالهم، وهو عنه مدبرون)).
كما تشير العديد من الدراسات إلى حالة شخوص البصر وقت الاحتضار، حيث تتركز الرؤية إلى نقطة معينة وثابتة، وهذا يقودنا مباشرة إلى قوله تعالى: ((لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد))، ففي هذه الآية الكريمة يخبرنا المولى -عز وجل- عن نوعية خاصة من البصر، بعيدة تمامًا في خصائصها عن نعمة الإبصار التي رزقنا بها في حياتنا الدنيوية.
وهنا يخبرنا الخالق -سبحانه وتعالى- عن بصر حاد ونافذ وقوي، يقول تعالى: ((ما زاغ البصر وما طغى)) وهذا البصر يتبع الروح، وهو قد يستيقظ عند النوم، فعند رؤيتك في المنام أحد الرسل -عليهم السلام- أو الجنة، أو النار، أو مشاهد ليوم القيامة أو شخص تعرفه قد توفى، فعندها تكون قد استخدمت ذلك البصر الحاد، ويكون الاستيقاظ التام والدائم لهذا البصر عند طلوع الروح وقبلها وقت الاحتضار، وحينها قد يرى المحتضر ملك الموت، أو غيره من الملائكة، أو مكانه في الجنة أو النار، كما يمكن أن يمر باختبار العديلة وهي حضور الشيطان ووسوسته للمحتضر ليشككه في إيمانه.
وقد رزق نبينا الكريم -عليه السلام- بميزة هذا الإبصار الحاد أثناء حياته، فعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أن الرسول -عليه السلام- ((كان يرى بالليل كما يرى بالنهار))، وقال -عليه السلام- ((رأيت الملائكة تغسل حمزة بن عبدالمطلب، وحنظلة ابن الراهب))، وكان الرسول الكريم -عليه السلام- يستطيع رؤية المصلين من وراء ظهره، فقد قال: ((أتموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري، إذا ركعتم، وإذا سجدتم)).. وخلاصة لكل ما سردناه آنفًا فإننا نستطيع القول إن من مات الموتة الحقيقية لا يمكن أن يرجع إلى دار الدنيا بعد موته، وما جاء من حكايات وروايات عن أناس عادوا إلى الحياة بعد موتهم، فهؤلاء لم يموتوا الموت الحقيقية، وإنما عاشوا تجارب طبية قاسية، وما شاهدوه وقصوه من أمور كان لها تفسيرها العلمي المقنع، يقول الله تعالى: ((وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون)) يقول سفيان الثوري -رحمه الله: ((الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا)).
وغيره من المحيطين به لأنه في هذه الحالة لا يزال الدماغ مستمرا في نشاطه حتى بعد توقف القلب وانهيار القدرة الحركية لكل أعضاء جسده، قال -عليه السلام: ((إذا وضع الميت في قبره، وانصرف الناس عنه، إنه ليسمع قرع نعالهم، وهو عنه مدبرون))، كما تشير العديد من الدراسات إلى حالة شخوص البصر وقت الاحتضار، حيث تتركز الرؤية إلى نقطة معينة وثابتة، وهذا يقودنا مباشرة إلى قوله تعالى: ((لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد))، ففي هذه الآية الكريمة يخبرنا المولى -عز وجل- عن نوعية خاصة من البصر، بعيدة تمامًا في خصائصها عن نعمة الإبصار التي رزقنا بها في حياتنا الدنيوية.
وهنا يخبرنا الخالق -سبحانه وتعالى- عن بصر حاد ونافذ وقوي، يقول تعالى: ((ما زاغ البصر وما طغى))، وهذا البصر يتبع الروح، وهو قد يستيقظ عند النوم، فعند رؤيتك في المنام أحد الرسل -عليهم السلام- أو الجنة، أو النار، أو مشاهد ليوم القيامه أو شخصًا تعرفه قد توفى، فعندها تكون قد استخدمت ذلك البصر الحاد، ويكون الاستيقاظ التام والدائم لهذا البصر فيكون عند طلوع الروح أو قبلها بفترة بسيطة، وحينها قد يرى المحتضر ملك الموت، أو غيره من الملائكة، أو مكانه في الجنة أو النار، كما يمكن أن يمر باختبار العديلة، وهي حضور الشيطان ووسوسته للمحتضر ليشككه في إيمانه، وقد رزق نبينا الكريم -عليه السلام- بميزة هذا الإبصار الحاد أثناء حياته، فعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله- عنها أن الرسول -عليه السلام: ((كان يرى بالليل كما يرى بالنهار))، وقال -عليه السلام: ((رأيت الملائكة تغسل حمزة بن عبد المطلب، وحنظلة ابن الراهب))، وكان الرسول الكريم -عليه السلام- يستطيع رؤية المصلين من وراء ظهره، فقد قال: ((أتموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري، إذا ركعتم، وإذا سجدتم)).
وخلاصة لما سردناه آنفًا نستطيع القول لإن من مات الموتة الحقيقية لا يمكن أن يرجع إلى دار الدنيا بعد موته، وما جاء من حكايات وروايات عن أناس عادوا إلى الحياة بعد موتهم، فهؤلاء لم يموتوا الموت الحقيقية، وإنما عاشوا تجارب طبية قاسية، وما شاهدوه وقصوه من أمور كان لها تفسيرها العلمي المقنع، يقول الله تعالى: ((وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون)).. يقول سفيان الثوري -رحمه الله: ((الناس نيام فإذا ماتوا أنتبهوا)).

MENAFN17012024000089011017ID1107735594

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