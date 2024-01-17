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يا شقى الآباء

1/17/2024 11:41:14 PM
(MENAFN- Al Watan) سجال كغيره من السجالات التي غالبا لا تنتهي بنتيجة عن آباء اليوم مقارنة بآباء الأمس. فهناك شبه إجماع بين آباء الأمس أن اليوم الحياة أسهل والتعب وصعوبة العيش في السابق كانت أكبر بكثير من اليوم، وينظرون لآباء اليوم أنهم هشون لا يتحملون المسؤولية ويمارسون ((الدلع)) – على حد قولهم – على أنفسهم وعلى أبنائهم واتكاليون في حياتهم على وجه العموم. ولا يمكن أن تستقيم تفاصيلها إلا بمعونة من عاملة أو سائق. ويرد آباء اليوم بالعكس وبتفاصيل أخرى ومن هنا تنطلق رحلة المقارنات.
الآباء في الوقت الحالي يواجهون الكثير من الضغوطات في الحياة، ويجب عليهم الاهتمام بأعمالهم والحفاظ على التوازن بين العمل والحياة العائلية. قد يشعرون بضغوط الوقت والمسؤولية في توفير احتياجات الأسرة وتلبية توقعات الناس منهم، خصوصا أن الأم والأب يعملان بخلاف ما كان في السابق، الأم غالبا متفرغة تماما للتربية والاهتمام بشؤون البيت.
هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في هذا الشعور، مثل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي نعيشها في العصر الحديث. قد يكون هناك مستوى أعلى من المنافسة في العمل وضغوط الحياة عما كان في السابق.
في الضغوط العملية يمكن أن يكون للوالدين مسؤوليات كبيرة في العمل، وقد يشعران بضغط الوقت والحاجة لتحقيق النجاح المهني بخلاف السابق التي كانت الأمور مختلفة وساعات العمل محددة وجدولهم اليومي واضح.
كذلك ضغوط الحياة العائلية، يمكن أن يواجه الوالدان ضغوطًا في توفير احتياجات الأسرة والمسؤولية عن رعاية الأطفال وتوجيههم في كل الأجيال، لكن تركيبة طفل اليوم مختلفة تماما. وحرص الأهل على الارتقاء بمستوى التعليم وتنوع مصادر المعرفة وتطوير المواهب كلها أمور مكلفة تتطلب جهدا ومادة لم تكن بالجحم ذاته في السابق.
أما ضغوط المجتمع، قد يتعرض الوالدان لضغوط من المجتمع المحيط بهما، مثل توقعات المجتمع بشأن نجاحهما وتربية أبنائهما وعدم الثقة الكبيرة بالاهتمام المناسب للأطفال فيترنحون ما بين إهمال مثير للشفقة أو اهتمام مفرط لحد الوسوسة.
أما ضغوط التوازن وهي الأصعب حيث يجب على الوالدين اليوم العثور على معادلة توازن صعبة بين العمل والحياة الأسرية، وهذا قد يكون تحديًا يتطلب تنظيمًا جيدًا للوقت والجهد وتبادل الأدوار بين الزوج والزوجة خصوصًا من يملك مسؤولية كبيرة في مكان عمله.
الحياة اليوم معقدة، والتفاصيل المجتمعية والطموح وبيئة المال والأعمال كلها عوامل زادت من التعقيد وهي بدورها انعكست على ترتيب النسل لضمان جودة حياة لأفراد الأسرة كافة. فالجميع يمارس الركض بلا هوادة، فشكرا لآباء الأمس مرة وشكرا لآباء اليوم مرات.

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