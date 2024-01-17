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الثورة الصناعية الرابعة والتقنية

1/17/2024 11:41:14 PM
(MENAFN- Al Watan) ماهي الثورة الصناعية الرابعة، وإذا كانت الرابعة فهذا يعني وجود ثالثة وثانية وأولى؟ ولماذا نسمع أن هذا المصطلح يتكرر كثيرا، خصوصًا في السنوات الأخيرة؟ وماهي استخداماته وكيف يفيد البشرية؟
في البداية علينا معرفة أن ((الثورة الصناعية)) نقلة نوعية في مجال الصناعة، ولنعتبرها ((حقبة زمنية)) لها سمات وتقنيات محددة، لذلك جمعها مصطلح ((الثورة الصناعية))، حتى يتم الاستدلال بها والإشارة إليها بشكل أسرع، وأيضًا كمسمى متعارف عليه.
ولنبدأ بتعريفها وبمراحلها كافة ونعطي كذلك أمثلة لها، وبالطبع سنبدأ بالثورة الصناعية الأولى وهي الحقبة الزمنية التي تم فيها استخدام الميكانيكا مع البخار لتوليد الحركة في المكائن، وكانت من أهم الحقب الزمنية في تاريخ بدء البشرية الاعتماد على الأدوات التي تعمل من تلقاء نفسها. فعلى سبيل المثال القطار الذي يعمل بالبخار أحدث نقلة نوعية في النقل والتوصيل بسرعة كبيرة، مقارنة بالأحصنة والعربات، وكذلك حجم الحمولة التي يستطيع نقلها دون توقف، وكيف دفعت بوتيرة التطور والنقل وتوفر المواد ورفعت الاقتصادات عالميًا.
أما الثورة الصناعية الثانية، فهي حقبة ما بعد اكتشاف النفط وكيف ساعد على توليد الكهرباء عبر مكائن تعمل بالوقود، وهو الذي ساعد الصناعة لتتحول مكائنها إلى الكهرباء، وتعمل المصانع ليلا ونهارا، وأسهم في رفع مستوى الصناعة لتتطور بشكل أكبر.
أما الثورة الصناعية الثالثة وبعد الكهرباء، بدأ استخدام الإلكترونيات في الصناعة، مثل حاسوب مخصص بوظائف وإعطاء أوامر للمكائن بالعمل، وربطها مع مهندسين يعطون أوامر لكل مكائن التصنيع.
أما الثورة الصناعية الرابعة فهي الحاضر الآن، حيث جمعت الطاقة والإلكترونيات، وأضافت إليها التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والروبوت وإنترنت الأشياء والكثير من التقنيات التي نسمع عن تداولها بكثرة حاليًا. وهي نقلة كبيرة ونوعية في التقدم والتطور، ولها تأثير كبير في المجتمعات. فاستخدام التقنيات وتسخيرها في الصناعة ينعكس على كل القطاعات في الاستخدامات وتفعيل دور التقنيات.
فالثورة الصناعية الرابعة تتميز بتقنيات تحليل البيانات، تصنيع دقيق، الربط اللاسلكي عبر اتصال فائق السرعة بين أجهزة المصنع، وربما تربط عدة مصانع في دول عبر الإنترنت. كما أنها تستخدم المستشعرات في خطوط الإنتاج ما يفضي إلى دقة في الإنتاج. كما أنها ترتبط مع قطاعات أخرى كالقطاعات اللوجستية، وتنظيم أساطيل نقل البضائع، وتوفير العدد بحسب الطلب، وتعمل على الأتمتة. كذلك تستخدم تقنيات الحوسبة السحابية، فقد أصبحت أكثر ذكاء وأكثر إنتاجية وكفاءة عالية، وما زلنا نكتشف تقنيات جديدة وندمج تقنيات في عصرنا الحالي نظرًا لفائدتها.
ختامًا يا أصدقائي هل عرفتم لماذا نسمع ونقرأ ((تقنيات الثورة الصناعية الرابعة))؟ وما هي؟ وما فوائدها؟

MENAFN17012024000089011017ID1107735592

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