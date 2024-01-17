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70 مجلسا للاستثمار الأجنبي

1/17/2024 11:41:14 PM
(MENAFN- Al Watan) لقاءات ربع سنوية لاستقطاب كبار الشركات والمستثمرين، ورفع نسبة تمثيل المرأة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عضوية المجالس، وتحسين مصادر التمويل، إضافة لتقديم الدعم اللوجستي والمعرفي لأنشطتها تحت خطط مناسبة لها وفقًا للمستهدفات الاقتصادية مع كل دولة على حدة، هذا التطوير لعمل مجالس الأعمال السعودية الأجنبية يهدف لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع أكثر من 124 دولة.
رئيس اتحاد الغرف حسن بن معجب الحويزي، يؤدي دوره في المشاركة برفع حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويشارك بعمله في تحقيق المستهدفات الاقتصادية الطموحة للرؤية والتي تنتظر فقط التنفيذ.
ومن ضمن التسهيلات المقدمة للمستثمر الأجنبي مثلا التحاليل الاقتصادية للسوق في توفير معلومات متنوعة ومعيارية، أو من خلال دراسة الحالة وتوفير التقارير وتطويرها، بناء الشراكة عن طريق الربط مع الجهات التجارية والصناعية، والشركات المحلية، والخدمات التخصصية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلسلة الإمداد والتوريد، تجهيز الزيارات الميدانية للمستثمر وتجهيز اللوجستيات والحجوزات، والتنسيق للاجتماعات مع الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة، إضافة لتوفير خدمات في البحث عن مواقع أو أراض تناسب المستثمر وربطه مع الوكالات العقارية لتقديم مساعدة متخصصة، وتقييم المواقع أو الأراضي المطلوبة، التنسيق مع الجهات الحكومية وتقديم المشورة على وسائل التقديم على التراخيص والخدمات والتأشيرات المطلوبة للبدء بالعمل، تقديم المشورة على الكيان القانوني، التنسيق مع وكالات متخصصة في المساعدة بالبدء بالعمل في المملكة، التنسيق مع وكالات متخصصة في التوظيف، المساعدة على الإعلان والمؤتمرات والبيانات الصحافية، التنسيق مع الجهات التمويلية لدراسة إمكانية التشارك والدعم، التعريف بالحوافز والدعم المقدم، تقديم التوصيات على التشريعات بعد دراسة ردود الفعل، المساعدة بتقديم آراء المستثمرين للجهات التشريعية، والدعم اللامحدود على مدار الساعة عبر المواقع المعنية.
كل قطاع وجهة وهيئة ومنظومة تؤدي دورها نحو تحقيق الأهداف الكبرى التي تلامس عملها بطريقة أو بأخرى، وهذا هو سر السرعة في تحقيق بعضها أو البدء بالانطلاق الفعلي بعد تأسيسها قبل الموعد المحدد لها، عمل مؤسساتي عالِ الأداء مع استراتيجيات واقعية تضمن تحقيق النتائج بأقصى قدرة ممكنة.
أخيرا.. تبادل معرفي هائل سيكون بين المستثمر الأجنبي والمحلي على جميع الأصعدة، سينتج عنه حراك استثماري فريد من نوعه بلغة اقتصادية جديدة.

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