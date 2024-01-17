Thursday, 18 January 2024 10:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لا بد من زائر لم يدع

1/17/2024 11:41:13 PM
(MENAFN- Al Watan) للعربِ طريقةٌ في وصفِ كُلِ طَعامٍ على حِدة، فطعامُ المولود عند أول قدومه (تُحفة) وعند بلوغه اليوم السابع (عقيقة)، لكنَّ العربَ أيضًا تقول: (مأدبة)، وتعني الدعوة إلى الطعامِ بالمطلق، فمتى تلجأ العربُ لقول (مأدبة) وتترك الأسماء المخصصة؟ هل هو الإطعام بلا سبب عام؟ أو ربما بلا سبب أرضي، كفعل الأديان مثلا؟ فلو دُعِيَ الناسُ لمأدبةٍ من أجلِ الحب، كما جرى ذلك في كتابِ أفلاطون الشهير (المأدبة) أو كما جرى في مجلس الوزير البرمكي لمّا دعا فلاسفةً وعلماء كلامٍ لمأدبةٍ تُناقِشُ الحب، فماذا يُمكِن أن تُسميه العرب؟
إذن قد تعني المأدبة -مما تعنيه- ما خَرجَ عن أسماءِ أطعمةِ العرب العشرة: (القِرى والوليمة والعقيقة والوضيمة والوكيرة والنقيعة والعذيرة والتُحفة والنُزل والخُرس)، وقد تعني ما كان طعامًا معنويًا، كالحب الذي هو طعامٌ يُدعى إليه، وله جذر تراثيٌّ قديم وهو ما جرى لامرأةِ العزيز وحبِّها ليوسف؛ حيث أقامت مأدبةً ودعت النسوةَ ليَريْنَ يوسف فيعذُرنها.
ومثل الحب موضوعات كثيرة (ميتافيزيقية) يمكن إسقاط حديث المقالة عليها، فمن لفظ (المأدبة) جاء لفظ (الأدب)، إذ هو دعوةٌ عامةٌ؛ لترويضِ النفسِ على أخلاقٍ محدَّدة، وهذا يُذكِّرنا بكتابِ (أدب الدنيا والدين)، حيث يُريد المجتمعُ أن يُروِّضَ أفرادَه. وكتابُ أفلاطون (المأدبة) جاء من هذا المعنى؛ إذ الأخلاقُ التي يُراد أن يُروّضَ أفراد المجتمع عليها هي (الحب)، فالكتابُ عبارةٌ عن اجتماعٍ في منزلِ (أغاثون) احتفالًا بفوزِه في مسابقةٍ للشعرِ التراجيدي، بَدأ وتَوسَّط بصناعةِ مَتنٍ حِواريٍّ -في مديحِ الحبِّ- يَتطوّر حتى يَصِلَ إلى رؤيةِ سُقراط الذي عَلِمَ جَوهرَ الحبِّ من العرّافة.
إذن لا بد كي يُروَّض أفرادُ المجتمع أن تكون الدعوة عامة، لكن ذلك لا يُناسِب المأدبة التي قامت على نقاشِ الأفكار والمعاني، كمأدبة الحب، أو مأدبة الدين، أو نحو ذلك، وهذا ما يَجعل المأدبةَ تحتاج إلى زائرٍ لم يُدعَ من صاحب البيت، بل يدعوه الذي سينتصر قولُه في المأدبة، فينقل لنا المعنى من الخاص إلى العام على ما يشتهي المؤلِف. وهذا المعنى أجِده في مقدمةِ كتابِ المأدبة، وذلك في مَطلعِ المشهد الذي يَرسُمه الكتابُ لنا، حين جعلَ سقراط وهو متّجِه إلى بيتِ (أغاثون)، يُقابل (أريستوذيموس)، فيدعوه لمصاحبتِه إلى المأدبة، على الرغمِ من أنَّ (أغاثون) لم يدعه. وإنما دعته رغبةُ سقراط به. ونلحظ أنَّ هذا المدعوّ لا عَلاقة له بالفلسفةِ، وظل صامتًا طوال الجلسة. هذا الزائر هو الطريق الوحيد لنا -كقراء- إلى المعنى الذي تداوله المجتمعون وهو (الحب)، بل إنَّ هذا الزائر حَكى ما سَمِعه لشَخصٍ آخر لا يَعلم عن الاجتماعِ شيئًا، وهو (أبولوزوروس)، وهذا الأخير رواها لثلّةٍ من الأصدقاء -الذين لا تهمهم الفلسفة- بعد سنين طويلة. وربما هي المراحل ذاتها التي تتأسس بها الكتب المقدسة. وقد قُدِّسَت مأدبةُ الحب.
إذن لدينا (مأدبة) بفتح الدال، وبضمها، ففي الضَم يُراد ما قُدِم من حوار -هو بمقامِ الطعام- وفي الفتحِ يُراد التخلّق بنتائج هذا الحوار، واستَخْدم المسلمون كِلا المعنيين؛ يقول ابنُ مسعود: ((القرآنُ مأدبةُ الله)) بالفتح وبالضم. وصِناعةُ المعنَييْن - بالفتح والضم- مَقصودٌ في الكتب المقدسة، ومقصود في كتاب المأدبة، وعلامة ذلك أنَّ مدارَ الإسنادِ الذي تلتقي عنده حِكايةُ المأدبة -وهو أريستوذيموس- جاءَ به (آخرُ المتحدِّثين) في الحوار وهو سقراط. ولم يكن ذلك عَفوًا، بل هو محاولة لقتلِ العفويّةِ في فهم المعنى المراد، وتحديد شَخصٍ يَنقل عنه المعنى الأخير، ألا ترى أنَّ هذا الراوي لم يَكن له رأيٌ ولا صوتٌ أثناءَ المأدبة، ولم يَظهر صوتُه إلا حين غادر المجلس، وذلك حين رواها لشخصٍ، سيرويها بدورِه لثُلّةٍ من الأصدقاء؟ إذن الراوي (أريستوذيموس) غابَ في وقتِ الحضورِ الحقيقيّ (أثناء المأدبة)، وحضر حين غابَ الواقع الفعلي (بعد انتهاء المأدبة)، وربما هذا فعل الكتب المقدسة عمومًا حين تُكتَب؛ لهذا نلاحظ أنَّ سقراط لا يُحِب حبًا أرضيًّا، لكنَّه يَدعو الناسَ لمأدبة حُبِّه السماوية؛ ففي ختام المأدبة نجد سقراط يُبارِز بالحوار صاحبَ البيت (أغاثُون)، ثم ينتصر عليه، وكأنَّه فتحَ بُلدانًا بعد معركة، أو كأنَّه محتاجٌ لأصحابٍ ينتصرون له ويَروون حكايةَ الحقيقةِ التي جاءت على لسانِ العرَّافة (ديوتيما). وربما لم تكن العرافةُ إلا أفلاطون، فقد عشق الانتصار على شيخِه، لكنه كتم هذه الشهوة وأخرجتْها المأدبة. المأدبةُ الكاشفة لمذاهب التاريخ.
التفاتة:
من لطائف أفعالِ العربِ أن سَمَّوا طعامَ المُتعلِّل قبلَ الغداءِ، (سُلْفَة)، وكأنَّه يَتسَلّف جُزءًا من الغَداء الذي لم يَحِن وقتُه بعد، وهذا يُعادِل أمرين: القولَ الشائع (تصبيرة)، وفعل السُلفة من الراتب.

MENAFN17012024000089011017ID1107735590

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث