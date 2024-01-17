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القبض على 4 مقيمين لتحرشهم بآخر في المدينة

1/17/2024 11:41:13 PM
(MENAFN- Al Watan) صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول، ويظهر فيه أشخاص يتحرشون بآخر في محل تجاري، فإنه تم القبض عليهم، وهم (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

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