القبض على 4 مقيمين لتحرشهم بآخر في المدينة

القبض على 4 مقيمين لتحرشهم بآخر في المدينة
التاريخ
1/17/2024 11:41:13 PM
(MENAFN
- Al Watan) صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول، ويظهر فيه أشخاص يتحرشون بآخر في محل تجاري، فإنه تم القبض عليهم، وهم (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.
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