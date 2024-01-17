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الكينوا يتحدى ملوحة الشرقية

1/17/2024 11:41:12 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء المهندس إبراهيم الخليل، لـ((الوطن))، اختيار المركز الإرشادي للمزرعة المتكاملة والزراعة العضوية التابع لمكتب الوزارة، ضمن مشروع التركيبة المحصولية، نبات ((الكينوا)) لعمل التجربة لما يمتلك من مقومات نجاح، ويجري حاليًا زراعته في موقعين مختلفين بدرجة ملوحة عالية، حيث تتوفر مساحات شاسعة من الأراضي المتأثرة بالملوحة بالأحساء، والتي يمكن استغلالها من خلال زراعتها بمحاصيل جديدة وواعدة أكثر تحملا للملوحة.
3 مواعيد
أشار الخليل لـ((الوطن))، إلى أن التجربة، التي يتم زراعتها حاليًا تعتمد على تحديد أنسب موعد لزراعة محصول الكينوا للحصول على الإنتاجية المثلى، حيث تم زراعته في 3 مواعيد مختلفة في شهري نوفمبر وديسمبر، مع تقييم دراسة نمو وإنتاجية صنفين من أصنافه المنزرعة، حاليًا الأول: الصنف البلدي (الباحة)، والثاني: الصنف المصري على مساحة 600 متر مربع، وأعطى نتائج جيدة، وبعد الانتهاء من موسم حصاده، يتم عمل المقارنة بين الصنفين بالنتائج من تركيزات عناصر وطعم ومن ثم اعتماده، مؤكدًا أن التجربة تأتي ضمن أنشطة مشروع التركيبة المحصولية بالمنطقة الشرقية لإدخال زراعته كأحد المحاصيل الجديدة الواعدة، والمملكة عمومًا، وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 للوصول إلى الأمن الغذائي.
الأسواق العالمية
أضاف الخليل، إن ((الكينوا))، هو نبات عشبي حولي، يتم زراعته للاستفادة من حبوبه، وهناك طلب متزايد في الأسواق العالمية على حبوبه بأصنافه المختلفة، فهو يستهلك كحبوب كاملة، حيث يتم طهيه مباشرة كالأرز، ويصنع منه: الدقيق الذي يستخدم في تحضير الخبز، والبسكويت، والفطائر والحلويات، ويصلح لمختلف أنواع الأطباق والوجبات، حيث يدخل في تكوين العديد من الوجبات الساخنة والباردة، علاوة على استخدام الأوراق في التغذية مثل أوراق السبانخ، ويمكن استخدامه كمصدر للأعلاف، وتزداد الأهمية الاقتصادية لحبوب الكينوا باحتوائه على مادة الصابونين التي تستخدم في صناعة الشامبو، والصابون، ومعجون الأسنان، والمنظفات والمبيدات الحشرية.
الكينوا
نباتات ذات كفاءة عالية في استهلاك المياه
يعد من النباتات المتحملة للجفاف
الاحتياجات المائية 3 آلاف م3/هكتار
أكثر المحاصيل المتحملة للملوحة العالية

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