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الشركات تعود لنظافة المدارس

1/17/2024 11:41:12 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت عدد من الشركات باستلام مسؤولية النظافة في مدارس التعليم العام، بعد إسنادها من قبل إدارات التعليم، وتتولى الشركات مسؤولية النظافة وتوفير أدوات التعقيم ومستلزماتها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة مع إدارة المدرسة حول نظافة المنشأة التعليمية.
حصر العمالة
أبلغت عدد من إدارات التعليم المدارس عن بدء تولي شركات مسؤولية النظافة داخل المدرسة وتوفير أدواتها، بالإضافة إلى صرف رواتب عمال النظافة الموجودين بالمدارس، خلافًا للسابق بتحويل مخصصات مالية لحساب المدارس تختص بالنظافة.
وقدمت الشركات بداية من الفصل الدراسي الثاني أعمالها للمدارس من خلال تسليم أدوات النظافة الأساسية، وحصر العمالة واحتياجات المدارس، فيما تتولى الشركة تسليم المدارس شهريًا الأدوات الاستهلاكية والمرتبات المالية لإدارة المدرسة تباعًا بعد توليها أعمالها.
أعداد الطلاب
تختلف احتياجات المدارس بحسب أعداد الطلاب أو الطالبات والكثافة الطلابية، إضافة إلى عدد طوابق المدارس، فيما تشترك الشركة مع إدارة المدرسة بالإشراف على النظافة والمتابعة والمراقبة، وتلبية احتياجات المنشآت التعليمية من احتياجات طارئة أو شهرية، وتسليمها لإدارة المدرسة وفق بيان حصري، وعادة ما تكون مخصصات استهلاكية تنفذ من المدارس بصورة كبيرة بينما تبقى الأساسيات من احتياجات النظافة دائمة، ويتم استبدالها عند الحاجة أو عند طلب إدارة المدرسة، في حين ترتكز نظافة المدارس على الفصول والساحات قبل الدوام المدرسي، وبعد فسحة الأفطار وعند نهاية دوام المدارس، إضافة للحالات الطارئة والمناسبات.
مهام لشركات النظافة
- الإشراف على النظافة.
- المتابعة والمراقبة وتلبية الاحتياجات.
- تأمين المخصصات الاستهلاكية.
- توفير احتياجات النظافة الدائمة.

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