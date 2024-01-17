الهلال يوقع مع بديل نيمار

(MENAFN
- Al Watan) تعاقد الهلال مع لاعب مارسيليا الفرنسي الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، ليكون أولي صفقات الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ولم يكشف الهلال تفاصيل التعاقد، لكن مصادر أشارت إلى أن اللاعب سينضم على سبيل الإعارة 6 أشهر.
ومن المقرر أن يقيد الهلال لودي في قائمته بدوري روشن السعودي بدلا من مواطنه المصاب نيمار، ليصبح لودي رابع برازيلي في صفوف الزعيم بعد نيمار، وميشيل ديلجادو، ومالكوم.
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