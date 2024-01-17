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الهلال يوقع مع بديل نيمار

1/17/2024 11:41:12 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الهلال مع لاعب مارسيليا الفرنسي الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، ليكون أولي صفقات الزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ولم يكشف الهلال تفاصيل التعاقد، لكن مصادر أشارت إلى أن اللاعب سينضم على سبيل الإعارة 6 أشهر.
ومن المقرر أن يقيد الهلال لودي في قائمته بدوري روشن السعودي بدلا من مواطنه المصاب نيمار، ليصبح لودي رابع برازيلي في صفوف الزعيم بعد نيمار، وميشيل ديلجادو، ومالكوم.

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