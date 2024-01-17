العنابي أول المتأهلين

(MENAFN
- Al Watan) تأهل المنتخب القطري إلى ثمن نهائي كأس آسيا، بعد فوزه على طاجكيستان 1/ صفر ، في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد البيت، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى للبطولة.
سجل للعنابي أكرم عفيف "17"، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط متصدرا مجموعته، فيما تجمد رصيد طاجيكستان عند نقطة واحدة، وجاء حسم المنتخب القطري لتأهله بعد تعادل منتخبي لبنان والصين سلبيا، ليرفع المنتخب الصيني رصيده إلى تقطتين، وحصد لبنان أولى نقاطه.
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