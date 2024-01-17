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العنابي أول المتأهلين

1/17/2024 11:41:12 PM
(MENAFN- Al Watan) تأهل المنتخب القطري إلى ثمن نهائي كأس آسيا، بعد فوزه على طاجكيستان 1/ صفر ، في المباراة التي أقيمت بينهما على إستاد البيت، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الأولى للبطولة.
سجل للعنابي أكرم عفيف "17"، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط متصدرا مجموعته، فيما تجمد رصيد طاجيكستان عند نقطة واحدة، وجاء حسم المنتخب القطري لتأهله بعد تعادل منتخبي لبنان والصين سلبيا، ليرفع المنتخب الصيني رصيده إلى تقطتين، وحصد لبنان أولى نقاطه.

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