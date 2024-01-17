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الاتفاق يخطف محترف الاتحاد

1/17/2024 11:41:12 PM
(MENAFN- Al Watan) يقترب الاتفاق من ضم محترف الاتحاد البرتغالي جواو فيليبي (جوتا) خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأكدت مصادر أن إدارة فارس الدهناء طلبت من نظيرتها في الاتحاد استعارة البرتغالي. وأشارت إلى أن هناك ترحيبا من قِبل إدارة العميد بقبول عرض الاتفاق، ومن المقرر أن تحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة بعد موافقة لجنة الاستقطاب.
وقد تعاقد الاتحاد مع جوتا خلال فترة انتقالات الصيف الماضي قادما من سيلتك الأسكتلندي بعقد يمتد 3 مواسم، لكنه لم يحظ بثقة المدرب السابق، مواطنه نونو سانتو، واستمر الأمر نفسه مع المدرب الحالي الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

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