الاتفاق يخطف محترف الاتحاد

(MENAFN
- Al Watan) يقترب الاتفاق من ضم محترف الاتحاد البرتغالي جواو فيليبي (جوتا) خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأكدت مصادر أن إدارة فارس الدهناء طلبت من نظيرتها في الاتحاد استعارة البرتغالي. وأشارت إلى أن هناك ترحيبا من قِبل إدارة العميد بقبول عرض الاتفاق، ومن المقرر أن تحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة بعد موافقة لجنة الاستقطاب.
وقد تعاقد الاتحاد مع جوتا خلال فترة انتقالات الصيف الماضي قادما من سيلتك الأسكتلندي بعقد يمتد 3 مواسم، لكنه لم يحظ بثقة المدرب السابق، مواطنه نونو سانتو، واستمر الأمر نفسه مع المدرب الحالي الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.
MENAFN17012024000089011017ID1107735584
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.