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الفوز شعار الأبيض والفدائي

1/17/2024 11:41:11 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع منتخب الإمارات إلى الاقتراب من التأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا المقامة حاليًا في قطر، إن لم يتمكن من حسم تأهله بشكل رسمي، عندما يواجه، على إستاد الجنوب، نظيره منتخب فلسطين الساعي إلى تعويض خسارته في الجولة الأولى والإبقاء على حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.
ويطمح منتخب سوريا إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام منافسه الصعب أستراليا الباحث عن حسم تأهله للدور المقبل أو الاقتراب منه بشكل كبير، حينما يتواجهان على إستاد جاسم بن حمد، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية، وفي ذات المجموعة يسعى منتخب أوزبكستان إلى تعويض تعثره بالتعادل في الجولة السابقة مع سوريا، بالانتصار على الهند الطامح في العودة للمنافسة، عندما يلتقيان على إستاد أحمد بن علي

شعار الفوز
يرفع المنتخبان الإماراتي والفلسطيني، شعار الفوز فقط في الموقعة التي تجمعهما وجها لوجه اليوم على إستاد الجنوب، لأن الفوز يضمن تأهل الأبيض الإماراتي، في حالة فوز المنتخب الإيراني أو تعادله مع منتخب هونج كونج غدا، في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.
بينما لا بديل أمام الفدائي الفلسطيني، سوى الفوز للإبقاء على حظوظه قوية في التأهل، خاصة أنه سيلاقي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات، منتخب هونج كونج، أضعف منتخبات المجموعة على الورق، أما تعادل الإمارات وفلسطين، فيبقي على آمال المنتخبين في التأهل، إلا أنه سيضعهما أمام جولة ثالثة نارية للحصول على إحدى بطاقات التأهل إلى ثمن النهائي، والتي يحصل عليها أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست للبطولة الآسيوية.
ولم يسبق للإمارات وفلسطين، أن تواجها في بطولات كأس آسيا، وستكون مواجهة اليوم، الأولى بينهما في البطولة القارية.
وكان الأبيض خرج بانتصار على هونغ كونغ 1/3، في الجولة الأولى، فيما خسر الفدائي أمام إيران 4/1.
مواجهة مفصلية
في لقاء مهم ومفصلي وصعب للغاية يحتضن إستاد جاسم بن حمد موقعة سوريا وأستراليا، لحساب ثاني جولات المجموعة الثانية، ولا مجال أمام المنتخب السوري سوى تسجيل نتيجة إيجابية لزيادة حظوظه في التأهل، خصوصًا أنه خرج متعادلا سلبيًا مع أوزبكستان في الجولة السابقة، ليكون وضعه جيدًا في الجولة الأخيرة التي يواجه فيها نظيره الهندي.
وبدوره، يطمح منتخب أستراليا إلى حسم تأهله أو الاقتراب منه على أقل تقدير، قبل أن يصطدم بأوزبكستان في ختام دور المجموعات، وكان الكنجر قد تفوق على الهند في الجولة الأولى بنتيجة 2/صفر، ويتصدر المجموعة الثانية.
الإبقاء على الآمال
في المجموعة الثانية أيضا يلتقي على إستاد أحمد بن علي المونديالي الهند وأوزبكستان، وكان المنتخب الأوزبكي تعادل سلبيا مع نظيره السوري في المواجهة الأولى له في مشواره بالبطولة، فيما خسر المنتخب الهندي بثنائية نظيفة أمام منتخب أستراليا أحد المنتخبات المرشحة بقوة لنيل لقب البطولة.
وعلى الورق تبدو المهمة سهلة بالنسبة للمنتخب الأوزبكي، مع فارق الإمكانيات بين المنتخبين، لكن الفريق الهندي قدم أداء جيدا في مواجهة أستراليا، رغم تعرضه للخسارة.
ورغم الترشيحات الكبيرة التي كانت تصب في تحقيق المنتخب الأسترالي لنتيجة كبيرة على منافسه، إلا أن المنتخب الهندي أبدى تماسكا كبيرا في مواجهة منافسه، الذي لم يتمكن من تسجيل هدفه الأول إلا بعد مرور 50 دقيقة، بعد تماسك كبير من جانب منافسه.
ويلتقي المنتخب الهندي نظيره الأوزبكي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس أمم آسيا، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإبقاء على حظوظه في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للدور المقبل من البطولة.
على الجانب الآخر، سيكون الفوز على الهند مطلبًا مهمًا للمنتخب الأوزبكي، لا سيما وأن الفريق سيواجه نظيره الأسترالي المرشح الأوفر حظا للفوز بصدارة المجموعة في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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