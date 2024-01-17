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نابولي المتعثر أمام طموح فيورنتينا

1/17/2024 11:41:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق اليوم منافسات كأس السوبر الإيطالي، في الرياض، والتي تستمر حتى الـ 22 من يناير الجاري، بمشاركة 4 أندية هي: بطل الدوري في الموسم الماضي نابولي، وبطل الكأس إنتر ميلان، إضافة إلى وصيف الدوري لاتسيو ووصيف الكأس فيورنتينا. وتستضيف المملكة كأس السوبر الإيطالي للمرة الرابعة، وتنطلق منافسات السوبر الإيطالي اليوم بمواجهة تجمع نابولي وفيورنتينا، والتي يستضيفها ملعب الأول بارك في الرياض. ويسعى نابولي، حامل لقب الدوري الموسم الماضي، إلى تحقيق الفوز والتأهل للنهائي، سعيا لتحقيق بطولة تمنح مزيدا من الأمل لجماهير الفريق في ظل موسم مخيب عرف فيه الفريق العديد من التعثرات. على الجانب الآخر، سيحاول فيورنتينا استغلال حالة الإحباط المسيطرة على نابولي، من أجل تحقيق الفوز والوصول للنهائي ونيل فرصة الفوز باللقب للمرة الثانية، بعدما سبق له تحقيق اللقب في 1996. وفي المواجهة التي تقام غدا يتواجه إنتر ميلان مع لاتسيو، في مباراة يسعى من خلالها الفريق الأزرق والأسود إلى مواصلة تألقه على المستوى المحلي. وسيكون المنافس لاتسيو، في حالة جيدة حينما يواجه إنتر ميلان، خاصة أن الفريق ما زال منافسا على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم

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