نابولي المتعثر أمام طموح فيورنتينا

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق اليوم منافسات كأس السوبر الإيطالي، في الرياض، والتي تستمر حتى الـ 22 من يناير الجاري، بمشاركة 4 أندية هي: بطل الدوري في الموسم الماضي نابولي، وبطل الكأس إنتر ميلان، إضافة إلى وصيف الدوري لاتسيو ووصيف الكأس فيورنتينا. وتستضيف المملكة كأس السوبر الإيطالي للمرة الرابعة، وتنطلق منافسات السوبر الإيطالي اليوم بمواجهة تجمع نابولي وفيورنتينا، والتي يستضيفها ملعب الأول بارك في الرياض. ويسعى نابولي، حامل لقب الدوري الموسم الماضي، إلى تحقيق الفوز والتأهل للنهائي، سعيا لتحقيق بطولة تمنح مزيدا من الأمل لجماهير الفريق في ظل موسم مخيب عرف فيه الفريق العديد من التعثرات. على الجانب الآخر، سيحاول فيورنتينا استغلال حالة الإحباط المسيطرة على نابولي، من أجل تحقيق الفوز والوصول للنهائي ونيل فرصة الفوز باللقب للمرة الثانية، بعدما سبق له تحقيق اللقب في 1996. وفي المواجهة التي تقام غدا يتواجه إنتر ميلان مع لاتسيو، في مباراة يسعى من خلالها الفريق الأزرق والأسود إلى مواصلة تألقه على المستوى المحلي. وسيكون المنافس لاتسيو، في حالة جيدة حينما يواجه إنتر ميلان، خاصة أن الفريق ما زال منافسا على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم
MENAFN17012024000089011017ID1107735582
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.