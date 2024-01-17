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تعيين أول رئيسة للخطوط الجوية اليابانية

1/17/2024 11:41:11 PM
(MENAFN- Al Watan) عينت الخطوط الجوية اليابانية ميتسوكو توتوري أول رئيسة لها بعد حادث تصادم بين إحدى طائراتها وطائرة لخفر السواحل مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
وتعهدت توتوري – وهي حاليًا كبيرة المديرين التنفيذيين لشركة JAL وأول امرأة تتسلق الرتب من مضيفة طيران إلى الرئيس الجديد للشركة – في مؤتمر صحفي بالالتزام بالتزامها بسلامة الطيران وجعلها أولوية.
وستتولى منصبها في أبريل المقبل، لتحل محل رئيس الخطوط الجوية اليابانية ومديرها التنفيذي يوجي أكاساكا، الذي سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة الطيران خلفاً ليوشيهارو أويكي.
وجاء تعيين توتوري بعد أسبوعين من الحادث المميت الذي وقع في مطار هانيدا المزدحم بطوكيو والذي كان يُنظر إليه في الغالب على أنه نتيجة لخطأ بشري.
في الثاني من (يناير)، هبطت طائرة إيرباص A350-900 التابعة لشركة JAL وعلى متنها 379 راكبًا وطاقمًا خلف طائرة Bombardier Dash-8 الأصغر بكثير التابعة لخفر السواحل استعدادًا للإقلاع على نفس المدرج الساحلي. وأدى الحادث إلى اشتعال النيران في كلتا الطائرتين.
وتم إجلاء جميع ركاب الطائرة JAL بأمان خلال 18 دقيقة، لكن خمسة من طاقم الطائرة المكون من ستة أفراد لخفر السواحل لقوا حتفهم.

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