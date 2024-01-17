Thursday, 18 January 2024 10:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غياب ترمب يلغي المناظرة

1/17/2024 11:41:11 PM
(MENAFN- Al Watan) استفز غياب المرشح الأوفر حظاً من الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب عن المناظرات الجمهورية أحد المرشحين، حيث ألغت شبكة ABC News المناظرة الرئاسية المقبلة للحزب الجمهوري بعد أن قالت المرشحة نيكي هيلي إنها لن تشارك ما لم يشارك فيها الرئيس السابق دونالد ترمب، تاركة الحاكم رون ديسانتيس باعتباره المرشح الوحيد الملتزم بحدث الخميس في نيو هامبشاير.
و قالت في بيان صدر أثناء حملتها الانتخابية في نيو هامبشاير: ((لقد أجرينا خمس مناظرات رائعة في هذه الحملة)). ((لسوء الحظ، لقد تجنب دونالد ترمب كلا منهم، لم يبق لديه مكان للاختباء، و المناظرة التالية التي سأجريها ستكون إما مع دونالد ترمب أو مع جو بايدن. إنني أتطلع إلى ذلك)).
تحول عن الفوضى
وصدر بيان هيلي بعد يوم واحد من المؤتمرات الحزبية المهمة في ولاية أيوا، والتي حقق فيها ترمب هامشًا واسعًا من النصر عليها وعلى ديسانتيس. ومع خوض الإثنين منافسة حامية على المركز الثاني في ولاية أيوا، حاولت هيلي أن تجعل حجتها الانتخابية تتعلق بترمب أكثر من ديسانتيس، مرددة مراراً وتكراراً إصرارها على أن ترشيحها يمثل تحولاً عن ((الفوضى)) التي تتبع ترمب.
وكانت هيلي قد جادلت أمام أعضاء التجمع الحزبي بأن اختيارها يمنح الجمهوريين فرصة أفضل لهزيمة بايدن في نوفمبر، مشيرة إلى بيانات الاستطلاع التي تظهر أنها تتمتع بأكبر تقدم بين ميدان الحزب الجمهوري في مباراة نظرية للانتخابات العامة. وقال فان سكوت، المتحدث باسم شبكة ABC News، في بيان: ((كان هدفنا استضافة مناظرة من المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، لكننا كنا نعلم دائمًا أن ذلك سيكون مشروطًا بالمرشحين ونتيجة

كما يلقي قرار هيلي بظلال من الشك على مناظرة أخرى في نيو هامبشاير من المقرر إجراؤها يوم الأحد على شبكة سي إن إن. الخوف من المناظرة
وفي تطبيق X، قال ديسانتيس إن هيلي ((تخشى المناظرة لأنها لا تريد الإجابة على الأسئلة الصعبة)). واتهمها ((بالترشح لمنصب نائب الرئيس لترمب))، وقال إنه ((يتطلع إلى مناقشة منصتين فارغتين في ولاية الجرانيت هذا الأسبوع)).
ووصف المتحدث باسم ترمب، ستيفن تشيونغ، هيلي بأنها ((داعمة للعولمة اليائسة التي تريد زيادة الضرائب، والحدود المفتوحة، وهيمنة الصين على الولايات المتحدة))، وأضاف: ((لهذا السبب فإن الأشخاص الوحيدين الذين يصوتون لها هم الديمقراطيون الذين يحاولون التدخل)). في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
حملة نيو هامبشاير
ومع تحول حملة الحزب الجمهوري الآن إلى نيو هامبشاير، قبل الانتخابات التمهيدية في تلك الولاية الأسبوع المقبل، أبدت هيلي ثقتها في أن التزامها بالولاية والاستطلاعات التي تظهر الدعم الذي تحظى به هناك سيزود حملتها بالزخم اللازم لتقليص قوة ترمب. وبعد حفلها الحزبي الليلي، استقلت هيلي رحلة ليلية إلى نيو هامبشاير، حيث خططت لإقامة حدث مع الحاكم كريس سونونو في وقت لاحق.
لكن ديسانتيس، خلافًا للتقاليد، طار مباشرة إلى ولاية كارولينا الجنوبية، موطن هيلي، قائلاً الأسبوع الماضي إن خطة الظهور لفترة وجيزة هناك قبل الذهاب إلى نيو هامبشاير بنفسه كانت تهدف إلى إرسال رسالة إلى هيلي مفادها أنه سيتنافس بشراسة ضدها في الانتخابات التمهيدية في ولايتها الشهر المقبل.
وعلى طول مسار الحملة الانتخابية في ولاية أيوا خلال الأسبوع الماضي، سأل الصحفيون هيلي عن الموعد الذي ستلتزم فيه بالمشاركة في مناظرة يوم الخميس، التي استضافتها قناة ABC وWMUR-TV في كلية سانت

وبعد فوزه في المؤتمر الانتخابي، سافر ترمب إلى نيويورك، حيث كان من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في أحد طعونه القانونية المتعددة، قبل أن يتوجه إلى نيو هامبشاير لحضور اجتماع حاشد في وقت لاحق لكنه تخطى جميع المناقشات الأولية حتى الآن.

MENAFN17012024000089011017ID1107735580

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث