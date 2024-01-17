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باكستان تستدعي سفيرها لدى إيران

1/17/2024 11:41:10 PM
(MENAFN- Al Watan) استدعت باكستان سفيرها لدى طهران، بعد يوم من شن إيران غارات جوية على باكستان زعمت أنها استهدفت قواعد لجماعة انفصالية متشددة، ونددت إسلام آباد بغضب بالهجوم ووصفته بأنه ((انتهاك صارخ)) لمجالها الجوي وقالت إنه أسفر عن مقتل طفلين.
وأدى الهجوم الذي وقع على إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان إلى تعريض العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين للخطر، لكن يبدو أن الجانبين حذران من استفزاز الطرف الآخر. ولطالما تبادلت إيران وباكستان المسلحة نوويا الشكوك بشأن الهجمات المسلحة.
وأعلن ممتاز زهرة بلوش، المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أن إسلام آباد تستدعي سفير البلاد لدى إيران بسبب الهجمات.
وقالت في خطاب متلفز: ((الانتهاك الصارخ وغير المبرر لسيادة باكستان الليلة الماضية من قبل إيران هو انتهاك للقانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة)).
وأضاف بلوش أن باكستان طلبت من السفير الإيراني، الذي كان يزور طهران عندما وقع الهجوم، عدم العودة. ولم تعترف إيران على الفور بقرار باكستان.
وذكرت تقارير وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، والتي تم سحبها لاحقًا دون تفسير، أن الحرس الثوري شبه العسكري استهدف قواعد تابعة لجماعة جيش العدل المسلحة، أو ((جيش العدل)). واعترفت الجماعة، التي تسعى إلى استقلال بلوشستان وانتشرت في أفغانستان وإيران وباكستان، بالهجوم في بيان تم نشره على الإنترنت.

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