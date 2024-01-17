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الصواريخ الروسية تستهدف خاركيف

1/17/2024 11:41:10 PM
(MENAFN- Al Watan) في أحدث ضربات موسكو على المناطق المدنية منذ ما يقرب من عامين، أطلقت روسيا صاروخين على مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة مبانٍ سكنية ومركز طبي وإصابة 17 شخصًا، حسبما قال مسؤولون.
وقال حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، على ((تليغرام)) إن صواريخ إس-300 سقطت ليلا.
وقد عدلت روسيا الصواريخ أرض-جو، لضرب أهداف برية، التي يكون إنتاجها أرخص من الصواريخ البالستية أو الصواريخ الجوالة.
مع ذلك، يقول المحللون إنها غير دقيقة، ولها مدى أقصر.
ويتطلع الجانبان إلى تجديد مخزوناتهما من الأسلحة، حيث يتعثر القتال على طول خط المواجهة البالغ طوله 1500 كيلومتر (930 ميلا) إلى حد كبير بسبب الطقس الشتوي، وينصب تركيز الحرب على الهجمات الصاروخية بعيدة المدى والطائرات بدون طيار والمدفعية.
زيادة الضحايا
وأدت الهجمات الجوية الروسية المكثفة عبر أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة إلى زيادة حادة في عدد الضحايا المدنيين في ديسمبر، حيث قُتل أكثر من 100 شخص وأصيب ما يقرب من 500 آخرين، وفقًا للأمم المتحدة.
ويبذل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساعي دبلوماسية مع حلفاء كييف الغربيين، لمواصلة توريد الأسلحة. وقد زار أخيرا ثلاث دول من دول البلطيق، وكان حاضرا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، لعرض قضيته.
قصف مدفعي
وقالت السلطات إن الهجوم الليلي على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، أصاب 20 مبنى سكنيا ومركزا طبيا. وفي عمق المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، تعرضت المناطق القريبة من خط المواجهة لقصف مدفعي، وفقًا للمسؤولين.

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