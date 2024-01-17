Thursday, 18 January 2024 10:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فئات لا تناسبها أعمال التجارة الإلكترونية

1/17/2024 11:41:09 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي بلغ معدل النمو السنوي للتجارة الإلكترونية في المملكة 32% حدد خبير ومرشد في التجارة الإلكترونية لـ((الوطن)) أمس، 4 حالات، قد لا يناسبها الدخول في التجارة الإلكترونية، وهذه الفئات، تحتاج إلى الاستعداد قبل البدء عمليًا في دخول هذا القطاع، وتتمثل هذه الفئات في من لا يحمل أي اطلاع على مبادئ وأساسيات ريادة الأعمال، ومن ليس مستعدًا لتخصيص الوقت والجهد الكافي لتأسيس المشروع وإطلاق المتجر ومتابعة أدائه بشكل منتظم، ومن يعتقد أن أكبر النتائج يمكن تحقيقها في أسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة، ومن يتسرع في اتخاذ القرارات واستهلاك الميزانيات، ويستعجل النتائج.
نمط حياة
أكد عضو لجنة التجارة الإلكترونية بالأحساء حسين الحاجي، في حديثه لـ((الوطن)) على هامش ورشة عمل بعنوان: ((التجارة الإلكترونية نماذج وأفكار)) في غرفة الأحساء، تحول التجارة الإلكترونية إلى نمط حياة يلبي مختلف احتياجات المستخدمين في تسوّق المنتجات والخدمات اليومية والموسمية، المحلية والعالمية، لافتًا إلى النمو الكبير والمتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة مع الإشارة إلى تصنيف المملكة ضمن أعلى 10 دول في نسبة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، وبنسبة نمو سنوية تتجاوز 32%.
التمكن والاحتراف
قال: تتسع التجارة الإلكترونية، لتشمل بيع وشراء المنتجات والخدمات والمعلومات أيضًا عبر الإنترنت، مبينًا أهمية تبادل الخبرات لمساعدة المهتمين على التطبيق المبدئي، وصولًا للتمكن والاحتراف عبر الممارسة المستمرة، مع تأكيده على البحث عن المنتجات واختيار الخدمات، والخطوات الأولى لتأسيس المتاجر الإلكترونية، مضيفًا أن من بين الفئات ((الحالات)) التي تعد مناسبة وجاهزة للانطلاق في مجال التجارة الإلكترونية: المنشآت القائمة التي ترغب في التحول كليًا أو جزئيًا إلى التجارة الإلكترونية، أو المنشآت الحديثة التي تخطط للبيع عبر الإنترنت فقط، سواء كانت تقدم المنتجات أو الخدمات، مضافًا لها الأفراد والأسر المنتجة الذين يقدمون خدماتهم ومنتجاتهم عبر الاستفادة من وثيقة العمل الحر. يشار إلى أن لجنة التجارة الإلكترونية في غرفة الأحساء، تعتزم عقد عدة ورش عمل ولقاءات توعوية حول التجارة الإلكترونية لدعم مجتمع الممارسين والمهتمين وأصحاب المتاجر والمشاريع الإلكترونية، وتزويدهم بالحلول المناسبة لتأسيس وإدارة وتنمية مشاريع التجارة الإلكترونية بمحافظة الأحساء.
الحالات غير المناسبة لدخول التجارة الإلكترونية:
01- من لا يحمل أي اطلاع على مبادئ وأساسيات ريادة الأعمال.
02- من ليس مستعدًا لتخصيص الوقت والجهد الكافي لتأسيس المشروع وإطلاق المتجر ومتابعة أدائه بشكل منتظم.
03- من يعتقد أن أكبر النتائج يمكن تحقيقها في أسرع وقت وبأقل جهد وتكلفة.
04- من يتسرع في اتخاذ القرارات واستهلاك الميزانيات، ويستعجل النتائج.

MENAFN17012024000089011017ID1107735577

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث