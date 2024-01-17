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خصخصة الضمان وإسناد دراسة الحالات للقطاع الخاص

1/17/2024 11:41:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أسندت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملف بحث الحالات الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى القطاع الخاص، في 11 منطقةً، عدا مدينتي الرياض وحائل، وذلك في إطار برامج الخصخصة في الوزارة، وهو ما يفتح التساؤلات حول مصير مكاتب الضمان الاجتماعي في المناطق والمحافظات.
((الوطن)) طرحت التساؤل على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي أكدت أنها تهدف من خلال المرحلة الثانية من المشروع والتي طرحت بدعم من المركز الوطني للتخصيص إلى تخصيص أعمال البحث الاجتماعي والزيارات المنزلية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، حيث تسعى الوزارة من خلاله إلى المساهمة في رفع جودة الخدمات المقدمة المجتمعية وتطوير وتحسين تجربة المستفيد، وستكون مهمة مكاتب الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة مشرفة على أعمال الخصخصة، إضافة إلى استمرارها عملها في دعم وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي وتقديم كافة الخدمات لهم، حيث قامت الوزارة خلال عام 2023، بتمكين أكثر من 110 آلاف مستفيد ضماني في ثلاثة مسارات رئيسية لبرنامج تمكين وهي مسار التوظيف ومسار التمكين والتأهيل والمسار الاقتصادي. وتطمح الوزارة من خلال البرنامج إلى تأهيل وتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي القابلين للتأهيل والقادرين على العمل للاندماج في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش وتوجيههم ليصبحوا منتجين ومستقلين ماديًا.
المرئيات اللازمة
تقتضي الاتفاقية التي وقعت أمس بين المركز الوطني للتخصيص وشركة علم، قيام الأخيرة بأعمال البحث الاجتماعي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بما في ذلك دراسة الحالات الاجتماعية والاستقصاء والزيارات الميدانية، وإعداد التقارير اللازمة مقرونة بالمرئيات اللازمة حول أحقية الحالة للاستفادة من برامج الدعم من عدمه، وصولًا إلى رفعها إلى الجهة المختصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كفاءة تشغيلية
تهدف الاتفاقية التي تأتي كمرحلة ثانية من المشروع، إلى تخصيص أعمال البحث الاجتماعي والزيارات المنزلية للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وتحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية للزيارات الميدانية للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وإشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وتحقيق استراتيجية الوزارة بتفعيل دور القطاع الخاص، وتشغيل خدمات الوزارة، وتقديم الدعم للمستفيدين على أكمل وجه.
تشريعي ورقابي
يذكر أنه وبموجب الاتفاقية، فإن الوزارة بات يقتصر دورها في ملف ((الضمان الاجتماعي)) على الجانب التشريعي والرقابي، بعد أن تم نقل ملف بحث الحالات الاجتماعية بما في ذلك دراسة الحالات وإجراء البحوث الاجتماعية والزيارات الميدانية والاستقصاء للقطاع الخاص.

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