سماء غائمة مع فرصة لهطول الأمطار على 8 مناطق

(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس اليوم - بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وشرق حائل كذلك على نجران، جازان، عسير والباحة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.
في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير والباحة.
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