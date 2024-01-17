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سماء غائمة مع فرصة لهطول الأمطار على 8 مناطق

1/17/2024 11:41:09 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس اليوم - بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وشرق حائل كذلك على نجران، جازان، عسير والباحة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.
في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير والباحة.

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