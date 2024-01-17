البرلمان الأوروبي يعتمد قانونا للحماية من الغسل الأخضر

(MENAFN
- Al Watan) صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح توجيه يهدف إلى حماية المستهلكين من الممارسات التجارية المضللة ومساعدتهم على اتخاذ خيارات شراء أفضل.
وأوضح البرلمان في بيان: "لتحقيق ذلك، ستتم إضافة عدد من العادات التسويقية المرتبطة بـ"الغسل الأخضر"(Greenwashing) إلى القائمة الأوروبية للممارسات التجارية المحظورة".
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد لظاهرة "الغسل الأخضر"، وهو عندما تدعي الشركات أنها أكثر مراعاة للبيئة مما هي عليه بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد المستهلكين بمعلومات أكثر دقة حول خصائص المنتجات التي يشترونها.
ويهدف الاتحاد الأوروبي بهذا القرار إلى وضع حد لظاهرة "الغسل الأخضر"، وهو عندما تدعي الشركات أنها أكثر مراعاة للبيئة مما هي عليه بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد المستهلكين بمعلومات أكثر دقة حول خصائص المنتجات التي يشترونها.
ومن الآن سيتم حظر استخدام المصطلحات التي تشمل "صديقة للبيئة"، و"قابلة للتحلل الحيوي"، و"محايدة مناخياً" في الإعلانات أو في التغليف دون دليل ملموس.
وعند تطبيق القواعد الجديدة في الدول الأعضاء، لن يُسمح إلا بملصقات الاستدامة المستندة إلى معايير الاتحاد الأوروبي.
كذلك سيحظر التوجيه، والادعاءات التي تفيد بأن المنتج له تأثير "محايد مناخياً" أو "منخفض" أو "إيجابي مناخياً" على البيئة.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه على الرغم من أن استثمارات الشركات في مشاريع حماية المناخ موضع ترحيب، إلا أنها لم تعد قادرة على خداع الناس ودفعهم إلى الاعتقاد بأن المنتج "جيد لأن الشركة زرعت أشجاراً في مكان ما".
وأضاف إن هذا يُعد نجاحاً كبيراً للبيئة والمناخ والمستهلكين.
الهدف المهم الآخر للقانون الجديد هو توجيه تركيز المنتجين والمستهلكين، بشكل أكبر، على جودة المنتج.
وجاءت الموافقة على هذا التوجيه بعد أشهر من المفاوضات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول كيفية تطبيق المطالبات البيئية.
والآن، أمام الدول الأعضاء عامين لتطبيق هذه لقواعد الجديدة.
MENAFN17012024000089011017ID1107735574
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.