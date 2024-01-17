البرلمان الأوروبي يعتمد قانونا للحماية من الغسل الأخضر

MENAFN - Al Watan) صوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح توجيه يهدف إلى حماية المستهلكين من الممارسات التجارية المضللة ومساعدتهم على اتخاذ خيارات شراء أفضل.

وأوضح البرلمان في بيان: "لتحقيق ذلك، ستتم إضافة عدد من العادات التسويقية المرتبطة بـ"الغسل الأخضر"(Greenwashing) إلى القائمة الأوروبية للممارسات التجارية المحظورة".

ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد لظاهرة "الغسل الأخضر"، وهو عندما تدعي الشركات أنها أكثر مراعاة للبيئة مما هي عليه بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد المستهلكين بمعلومات أكثر دقة حول خصائص المنتجات التي يشترونها.

ويهدف الاتحاد الأوروبي بهذا القرار إلى وضع حد لظاهرة "الغسل الأخضر"، وهو عندما تدعي الشركات أنها أكثر مراعاة للبيئة مما هي عليه بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تزويد المستهلكين بمعلومات أكثر دقة حول خصائص المنتجات التي يشترونها.

ومن الآن سيتم حظر استخدام المصطلحات التي تشمل "صديقة للبيئة"، و"قابلة للتحلل الحيوي"، و"محايدة مناخياً" في الإعلانات أو في التغليف دون دليل ملموس.

وعند تطبيق القواعد الجديدة في الدول الأعضاء، لن يُسمح إلا بملصقات الاستدامة المستندة إلى معايير الاتحاد الأوروبي.

كذلك سيحظر التوجيه، والادعاءات التي تفيد بأن المنتج له تأثير "محايد مناخياً" أو "منخفض" أو "إيجابي مناخياً" على البيئة.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه على الرغم من أن استثمارات الشركات في مشاريع حماية المناخ موضع ترحيب، إلا أنها لم تعد قادرة على خداع الناس ودفعهم إلى الاعتقاد بأن المنتج "جيد لأن الشركة زرعت أشجاراً في مكان ما".

وأضاف إن هذا يُعد نجاحاً كبيراً للبيئة والمناخ والمستهلكين.

الهدف المهم الآخر للقانون الجديد هو توجيه تركيز المنتجين والمستهلكين، بشكل أكبر، على جودة المنتج.

وجاءت الموافقة على هذا التوجيه بعد أشهر من المفاوضات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حول كيفية تطبيق المطالبات البيئية.

والآن، أمام الدول الأعضاء عامين لتطبيق هذه لقواعد الجديدة.