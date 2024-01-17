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البطيخ علامة لدعم فلسطين

1/17/2024 11:41:04 PM
(MENAFN- Al Watan) عمد الناشطون ضد سياسات القمع إلى استخدام استخدام ((لغة الألفاظ))، أو الاختصارات الإبداعية التي تتجاوز الإشراف على المحتوى، وبدأ الناس في جميع أنحاء العالم في استخدام((algospeak)) وهي مصطلحات مشفرة مصممة لتخريب التحيزات الخوارزمية على TikTok وInstagram ومنصات أخرى.
ويعج الإنترنت الآن بالعلامات المصورة - الصور المنقطة، والرموز التعبيرية، وغيرها من الرموز المطبعية - التي تشير إلى المعارضة السياسية. والرمز التعبيري ((البطيخ)) هو أحدث مثال على ذلك. حيث يواصل الناشطون في جميع أنحاء العالم الدعوة إلى السلام والوقف الدائم لإطلاق النار في غزة باستخدام البطيخ رمزا للعلم الفلسيطيني، وقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 24448 شهيدًا.
وإليكم كيف تحول البطيخ من رمز للاحتجاج في الضفة الغربية وغزة إلى علامة عالمية للتضامن مع الفلسطينيين عبر الإنترنت:
ضد الحرب
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ظهرت على اللافتات والقمصان والبالونات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، قطعة واحدة من الصور في جميع أنحاء العالم في الاحتجاجات ضد الحرب بين إسرائيل وحماس: وهي صورة البطيخ.
حيث تمثل ألوان شرائح البطيخ – ذات اللب الأحمر والقشرة الخضراء والبيضاء والبذور السوداء –نفس الألوان الموجودة على العلم الفلسطيني. ومن نيويورك وتل أبيب إلى دبي وبلغراد، أصبحت الفاكهة رمزا للتضامن، حيث تجمع الناشطون الذين لا يتحدثون نفس اللغة أو ينتمون إلى نفس الثقافة ولكن لديهم قضية مشتركة.
رمز تعبيري
وكان البطيخ منذ فترة طويلة عنصرًا أساسيًا في الغذاء في المنطقة، وبعض الأطباق، مثل السلطة الشعبية في جنوب غزة، تعود أصولها إلى القبائل العربية البدوية.
وعلى نحو متزايد، تبنى النشطاء الشباب رمز البطيخ في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة. وقد تربك الرموز التعبيرية الخوارزميات التي يقول المؤيدون إن شركات التكنولوجيا تنشرها لقمع المنشورات التي تحتوي على كلمات رئيسية مثل ((غزة)) وحتى ((فلسطيني)) فقط.
وتقول جيليان يورك، مديرة حرية التعبير الدولية في مؤسسة الحدود الإلكترونية: ((يمثل هذا بالنسبة لي ارتفاعًا ملحوظًا في الرقابة على المحتوى الفلسطيني)). مع البطيخ (الرموز التعبيرية): أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها رمزا يُستخدم على نطاق واسع

والبطيخ ليس الرمز الوحيد الذي يحظى باهتمام الناشطين. ومن العلامات الأخرى للتضامن الفلسطيني العالمي المفاتيح والملاعق والزيتون والحمام والخشخاش والكوفية. في نوفمبر، للتواصل مع الرسالة السلمية ليوم الهدنة، عندما يرتدي العديد من البريطانيين تقليديًا دبابيس الخشخاش الحمراء، قام المتظاهرون هذا العام بتوزيع دبابيس الخشخاش البيضاء، لإحياء ذكرى ضحايا جميع الحروب. وفي العطلة، قام عشرات المتظاهرين الذين كانوا يرتدون دبابيس الخشخاش بمسيرة عبر لندن مطالبين بإنهاء الحرب في غزة.
وفي الولايات المتحدة، قامت منظمة ((الصوت اليهودي من أجل السلام)) بتضخيم صورة البطيخ في الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة في الشهر الماضي. وحملت المجموعة لافتات في نيويورك بألوان العلم الفلسطيني وببطيخة مثلثة، مستفيدة من رمز المثلث لمجموعة ACT UP، وهي المجموعة التاريخية الناشطة في مجال مكافحة الإيدز.
وقال جيسون روزنبرغ، عضو المنظمتين: ((صورتنا المعاد اختراعها تظهر أن كفاحنا من أجل التحرير والكفاح من أجل إنهاء الوباء يرتبط ارتباطًا جوهريًا بالنضال الفلسطيني)).
تفسير البذور
وتم اختيار البطيخ أيضا لأنه يحتوي على بذور. وهناك مقولة تحظى بشعبية كبيرة بين الناشطين، غالباً ما تُنسب إلى الشاعر اليوناني دينوس كريستيانوبولوس: ((لقد أرادوا دفننا؛ لم يعرفوا أننا بذور)).
ويقول شون إسكارسيجا، الفنان الذي ابتكر تصميم التحالف: ((قد تكون قادرًا على تدمير الفاكهة، لكن سحق البذور أصعب قليلًا)). ((إنه لأمر قوي حقًا أن تخرج الحياة من شيء صغير جدًا وشيء مرن جدًا - ويمكن أن تنتشر بهذه السهولة)).
وتم رفع صورة البطيخ التي تتخللها بذور مثلثة أثناء احتجاج المجموعات في مركز لينكولن في مانهاتن، وانتشرت منذ ذلك الحين على الإنترنت.
وأدى الهجوم الجوي والبحري والبحري الإسرائيلي على غزة إلى مقتل أكثر من 24 ألف شخص، حوالي 70 % منهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حماس. ولا يفرق العدد بين المدنيين والمقاتلين.
وقال إسكارسيجا: ((إننا نشهد حظر الأعلام الفلسطينية، وحتى الرموز التعبيرية التي يتم رفعها على الإنترنت - وكما تعلمون، فإن كلمة (فلسطين) تخضع للرقابة على الإنترنت)). ((لكن وجود هذه الصورة التي تتجاوز اللغة، والتي تتجاوز الثقافة، والتي تتجاوز الخوارزميات - يمكن أن تصل حقًا إلى الناس)).
السياق التاريخي
وبعد حرب الشرق الأوسط عام 1967، قامت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقمع عرض العلم الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. وفي رام الله عام 1980، أغلق الجيش معرضًا يديره ثلاثة فنانين لأنهم عرضوا أعمالًا فنية وأعمالًا سياسية بألوان العلم الفلسطيني – الأحمر والأخضر والأسود والأبيض.
وتم استدعاء الثلاثة لاحقاً من قبل ضابط إسرائيلي. وبحسب الفنان ومنظم المعرض، فإن ضابطاً إسرائيلياً قال له: ممنوع تنظيم معرض دون الحصول على إذن من الجيش، وثانياً، ممنوع الرسم بألوان العلم الفلسطيني.
احتجاجا على ذلك، بدأ الناس في التلويح بالفاكهة في الأماكن العامة.
ومنذ منتصف التسعينيات، عندما توصل الإسرائيليون والفلسطينيون إلى اتفاقيات سلام مؤقتة، وحتى تولت الحكومة الإسرائيلية القومية الحالية السلطة قبل عام، تراجع رفع العلم الفلسطيني كقضية

وقبل عام حظر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن جفير رفع الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة. وقد قوبل هذا الجهد بمعارضة شديدة. ورداً على ذلك، قامت مجموعة ناشطة من العرب واليهود الإسرائيليين، بإلصاق ملصقات كبيرة على شكل بطيخ على سيارات الأجرة في تل أبيب كتب عليها: هذا ليس علماً فلسطينياً.
وقالت المنظمة في بيان مكتوب:((رسالتنا إلى الحكومة واضحة)). ((سنجد دائمًا طريقة لتجاوز أي حظر سخيف ولن نتوقف عن النضال من أجل حرية التعبير والديمقراطية - سواء أكان ذلك يتعلق برمز أو العلم الفلسطيني)).
وتقول ميسون سكرية، الخبيرة في دراسات الشرق الأوسط في جامعة كينجز كوليدج في لندن: ((لم أهتم قط بالأعلام أو القومية)). ولكن عندما يتعلق الأمر بفلسطين، فهو علم شعب مستعمر لم يشهد الاستقلال قط. ولأنه تم حظره، فإنه يصبح رمزا للمقاومة أكثر من كونه رمزا للقومية.
تحيزات صارخة
ومن جهة أخرى قامت صحيفة يورك ومقرها برلين بتحليل سياسات ميتا ((Meta))، ففي حين أنه قد يكون من الصعب تمييز ((الحظر الخفي))، أو الرؤية المحدودة لبعض المنشورات، إلا أن المنظمات غير الربحية التي تدرس الحقوق الرقمية في الشرق الأوسط تقول إنها تتبعت تحيزات صارخة، خاصة على منصات Meta Facebook وInstagram.
قال يورك: ((الرقابة واضحة إلى حد ما)) على إنستغرام. في منتصف أكتوبر، بدأ الناس يلاحظون أنه إذا كانت السيرة الذاتية لأي شخص على إنستغرام تقول ((فلسطيني)) باللغة الإنجليزية إلى جانب رمز العلم الفلسطيني و((الحمد لله)) باللغة العربية، فإن التطبيق يترجم النص إلى ((إرهابي)). وقد أصدرت ميتا اعتذارًا عامًا)).

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