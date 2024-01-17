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الحكومة تتعاقد مع ابكس واينا اندستريا للبحث عن البترول بمنطقة رأس قطارة

1/17/2024 11:40:46 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة“ابكس انترناشيونال اينرى هولدنجز II”، وشركة“اينا – اندستريا نافتا دى – دي”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.

وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إن التعاقد يسهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

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