الحكومة تتعاقد مع ابكس واينا اندستريا للبحث عن البترول بمنطقة رأس قطارة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة“ابكس انترناشيونال اينرى هولدنجز II”، وشركة“اينا – اندستريا نافتا دى – دي”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.

وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إن التعاقد يسهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.

موضوعاتألمانيا تمول مشروعا للطاقة الذكية ضمن برنامج“نُوفي” البترول: توقيع عقدين للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية 1.5 مليار جنيه موازنة“القاهرة لتكرير البترول” للعام المالي 2025-2024