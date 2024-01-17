ألمانيا تمول مشروعا للطاقة الذكية ضمن برنامج نُوفي

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج“نُوفي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، وذلك لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميجا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التى يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

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