ألمانيا تمول مشروعا للطاقة الذكية ضمن برنامج نُوفي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج“نُوفي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، وذلك لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميجا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التى يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.
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