الوزراء يقرر استمرار العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية حتى أبريل 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية، وذلك حتى نهاية شهر أبريل 2024.
وقال مجلس الوزراء، إنه تم البدء فى تطبيق تأشيرة الترانزيت المجانية اعتبارا من 28-6-2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه التأشيرة خلال الفترة من 28-6-2023 وحتى 24-12-2023 إجمالى 38415 راكبا بمتوسط 120 ألف ليلة سياحية.
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كما وافق مجلس الوزراء على استمرار جولات معرض“رمسيس وذهب الفراعنة” إلى المدينة الخامسة كولن بألمانيا، فى الفترة من 13 يوليو 2024 حتى 6 يناير 2025، وكذلك الموافقة على استنزال التابوت الخشبى لـ”سنجم” من قائمة القطع الأثرية للمعرض، بعد انتهاء فعالياته فى المتحف الأسترالى بمدينة سيدنى بأستراليا، وإعادته إلى مصر، ليصبح عدد القطع بالمعرض 180 قطعة أثرية.
وجال المعرض الذى بدأ فى نوفمبر 2021 مدينتى هيوستن بولاية تكساس، وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم مدينة باريس بفرنسا، ويستقر حالياً بمدينة سيدنى بأستراليا، التى سيغادرها فى شهر مايو المقبل نحو مدينة كولن بألمانيا، وصولاً إلى مدينة طوكيو باليابان.
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