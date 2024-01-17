الوزراء يقرر استمرار العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية حتى أبريل 2024

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية، وذلك حتى نهاية شهر أبريل 2024.

وقال مجلس الوزراء، إنه تم البدء فى تطبيق تأشيرة الترانزيت المجانية اعتبارا من 28-6-2023، وبلغ عدد المستفيدين من هذه التأشيرة خلال الفترة من 28-6-2023 وحتى 24-12-2023 إجمالى 38415 راكبا بمتوسط 120 ألف ليلة سياحية.

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كما وافق مجلس الوزراء على استمرار جولات معرض“رمسيس وذهب الفراعنة” إلى المدينة الخامسة كولن بألمانيا، فى الفترة من 13 يوليو 2024 حتى 6 يناير 2025، وكذلك الموافقة على استنزال التابوت الخشبى لـ”سنجم” من قائمة القطع الأثرية للمعرض، بعد انتهاء فعالياته فى المتحف الأسترالى بمدينة سيدنى بأستراليا، وإعادته إلى مصر، ليصبح عدد القطع بالمعرض 180 قطعة أثرية.

وجال المعرض الذى بدأ فى نوفمبر 2021 مدينتى هيوستن بولاية تكساس، وسان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم مدينة باريس بفرنسا، ويستقر حالياً بمدينة سيدنى بأستراليا، التى سيغادرها فى شهر مايو المقبل نحو مدينة كولن بألمانيا، وصولاً إلى مدينة طوكيو باليابان.