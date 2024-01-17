الحكومة توافق على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ .
ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدنى، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستى من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.
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كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس“المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات” بدلاً من“المجلس الأعلى للموانئ”.
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