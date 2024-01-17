الحكومة توافق على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ .

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدنى، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستى من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

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كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس“المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات” بدلاً من“المجلس الأعلى للموانئ”.