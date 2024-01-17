3 مليارات جنيه حجم أقساط التأمين لدى ((جى آى جى)) خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال علاء الزهيرى العضو المنتدب بشركة“جى آى جى – مصر” التابعة لمجموعة الخليج للتأمين الكويتية ، إن إجمالى الأقساط المحصلة لدى الشركة خلال العام الماضى بلغ 3 مليارات جنيه.
وأضاف الزهيرى، أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار لم يؤثر بشكل كبير على قطاع التأمين، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة على ودائع الشركات لدى البنوك وازن بين انخفاض قيمة الجنيه ومبالغ التعويضات المدفوعة.
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وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم كان له التأثير الأكبر على الشركات، بسبب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات والأدوية والتحاليل وغيرها، مما رفع من مبالغ التعويضات، مشيراً إلى أن شركات التأمين قامت بزيادة مبالغ التأمين لموازنة التعويضات المدفوعة.
وأشار إلى أن قطاع التأمين حقق نمواً منذ 2017 بلغ 154.5%، حيث حقق القطاع حجم أقساط محصلة بلغ 56 مليار جنيه خلال 2023، مقارنة بنحو 22 مليار جنيه خلال 2017.
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