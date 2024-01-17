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3 مليارات جنيه حجم أقساط التأمين لدى ((جى آى جى)) خلال 2023

1/17/2024 11:40:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال علاء الزهيرى العضو المنتدب بشركة“جى آى جى – مصر” التابعة لمجموعة الخليج للتأمين الكويتية ، إن إجمالى الأقساط المحصلة لدى الشركة خلال العام الماضى بلغ 3 مليارات جنيه.

وأضاف الزهيرى، أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار لم يؤثر بشكل كبير على قطاع التأمين، حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة على ودائع الشركات لدى البنوك وازن بين انخفاض قيمة الجنيه ومبالغ التعويضات المدفوعة.

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وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم كان له التأثير الأكبر على الشركات، بسبب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات والأدوية والتحاليل وغيرها، مما رفع من مبالغ التعويضات، مشيراً إلى أن شركات التأمين قامت بزيادة مبالغ التأمين لموازنة التعويضات المدفوعة.

وأشار إلى أن قطاع التأمين حقق نمواً منذ 2017 بلغ 154.5%، حيث حقق القطاع حجم أقساط محصلة بلغ 56 مليار جنيه خلال 2023، مقارنة بنحو 22 مليار جنيه خلال 2017.

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