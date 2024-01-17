دافوس يُطلق تحالفا عالميا لسد احتياجات الاقتصادات النامية من الطاقة النظيفة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي المُنعقد حاليا في مدينة دافوس بسويسرا، اليوم، عن إطلاق تحالف جديد لتوفير منصة للاقتصادات النامية لرفع مستوى الوعي حول احتياجاتها من الطاقة النظيفة، ومشاركة التجارب بشأن أفضل الممارسات في هذا الصدد، وتسريع التحول في مجال الطاقة بشكل مستدام.

وجاء في تقرير صحفي نُشر عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى، أن الشبكة المعنية بحشد الاستثمار في الطاقة النظيفة لدول الجنوب العالمي ستتكون من أكثر من 20 مديرًا تنفيذيًا ووزراء حكوميين، بما في ذلك من جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها مصر والمغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا ونيجيريا وكينيا والهند واليابان وماليزيا وكولومبيا والنرويج.

موضوعاتالنفط يغلق على تراجع بعد بيانات مخيبة عن الاقتصاد الصيني أسعار الذهب تتراجع عند أدنى تسوية في 5 أسابيع بوتين: نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2023 قد يتجاوز 3.5%

ومن المقرر أن توفر تلك الشبكة مساحة تعاونية لأعضائها لتسريع حلول رأس مال فيما يتعلق بالطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة، وذلك من خلال سياسات مبتكرة ونماذج أعمال جديدة وأدوات الحد من المخاطر وآليات التمويل – وتبادل أفضل الممارسات لجذب التدفقات المستدامة لرأس مال الطاقة النظيفة.

وسيرأس الشبكة اثنان من القادة العالميين، يعملان بشكل وثيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتشكيل أنشطتها: وهما وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، والرئيس المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية سامايالا زوبيرو.

وقالت المشاط:“ستلعب الشبكة دورًا حاسمًا في الجمع بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لتحديد احتياجات الاستثمار، وكسر الحواجز، وفتح حلول عملية لانتقال عادل ومنصف ومستدام للطاقة في الجنوب العالمي”.

وأضافت:“سيكون هذا بمثابة مساحة جديدة للاقتصادات الناشئة لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة، وتعزيز التعاون حول استراتيجيات سلسلة القيمة، والسياسات التنظيمية، وآليات الاستثمار”.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أنه“قد تم تناول هذه القضايا وغيرها بشكل مفصل في (دليل شرم الشيخ للتمويل العادل)، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي المصرية خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)، مع أكثر من 100 شريك، والذي يُقدم أيضا لأول مرة تعريفًا للتمويل العادل”.

من جانبه، قال رئيس منصة الطاقة والمواد والبنية التحتية لمنتدى الاقتصادي العالمي روبرتو بوكا – :“إن تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة أمر ضروري لمعالجة حالة الطوارئ المناخية، بيد أن حجم الاستثمارات الحالية في هذا القطاع لا تزال أقل بكثير من حجم ووتيرة التغيير المطلوب”.

وأصدر المنتدى أيضًا تقريرًا جديدًا اليوم، بعنوان“بناء الثقة من خلال انتقال عادل وشامل للطاقة”، والذي يحدد إطارا لتوجيه صناع السياسات وقادة الأعمال في قطاع الطاقة نحو تحول عادل ومنصف وشامل للطاقة، لا سيما في الاقتصادات النامية، والتي تمثل أقل من خُمس الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة.

وتوضح النتائج التي تم التوصل إليها، أن إهمال المساوة والعدالة والشمولية يمكن أن يؤخر بشدة عملية التحول إلى الطاقة النظيفة، مما يجعل من الضروري معالجة هذه الجوانب بشكل كلي على جميع المستويات – المحلية والوطنية والعالمية.

المصدر: