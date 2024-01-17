EGX30 يتماسك أعلى 26 ألف نقطة للجلسة الثانية على التوالى

توقع متعاملون بالبورصة معاودة ظهور الأداء الإيجابى بعد تحول بعض المؤشرات للانخفاض بنهاية تعاملات أمس، وهو ما وصفه الخبراء بحركة تصحيحية مؤقتة بعد استمرار القفزات منذ بداية العام، وتكوين قمم تاريخية جديدة، خاصة بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 تراجعاً بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 26758 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بمعدل 0.65% لمستوى 6259 نقطة.

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قال محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن جلسة أمس شهدت حركة تصحيحية قوية بعد اختراق المؤشر لمستوى 27 ألف نقطة ولكنه أكد أن المؤشرات مازالت فى اتجاه صاعد.

أضاف أن هبوط المؤشر بنهاية الجلسة مع قيم تداولات أعلى 6 مليارات جنيه، سيشكل إشارات سلبية فقط فى حالة استمرار الانخفاض إلى مستوى 25950 نقطة.

وأشار إلى أن المؤشر السبعينى شهد ضغوطًا طبيعية، خاصة من المؤسسات المحلية، وتابع أن المؤشر مازال فى اتجاه صاعد ومن الطبيعى أن يشهد حركة تصحيحية بعد ارتفاعه عدة جلسات بالفترة القادمة بشكل كبير.

كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.60% إلى مستوى 8901 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 0.49% عند مستوى 32640 نقطة.

قال باسم أبوغنيمة، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين، إن جلسة نهاية الأسبوع إذا شهدت دخول مشترى يدفع المؤشر الرئيسى إلى مستوى 27500 نقطة، بقيم تداولات مثيلة لما كانت عليه بجلسة الأربعاء سيكون إشارة لاستمرار الصعود.

وأضاف أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ارتفع أمس وصولاً إلى مستوى 6300 نقطة، ليصبح مستوى المقاومة عند منطقة 6500 نقطة بنهاية الجلسة مع ترقب الأداء بختام آخر جلسة بالأسبوع.

ونصح المستثمرين بإغلاق المراكز الهامشية وانتقاء الأسهم ذات الأداء الافضل والملاءة المالية.

وشهد السوق قيم تداولات 6.2 مليارات جنيه، من خلال تداول 1.4 مليار سهم، بتنفيذ 184.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 54 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا المالية والصناعية المصرية بنسبة 11.3%، ومجموعة عامر جروب بنسبة 10.8%.

وتراجعت أسعار 116 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم الملتقى العربى للاستثمارات بنحو 6.4%، وسهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنحو 6.4%، فيما لم تتغير أسعار 35 سهماً، السوقى وسجل رأس المال انخفاضًا طفيفًا بمعدل 0.25% لمستوى 1.87 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 184.2 مليون جنيه و57.9 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 7.6% و1.6%، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 242.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 90.9%.

وسجل الأفراد 77.9% من التعاملات، حيث سجل المصريين و العرب صافى شراء بقيمة 129.5 مليون جنيه و33.6 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 1.6 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 22.1% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات العربية والاجنبية صافى شراء بقيمة 150.6 مليون جنيه و56.3 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات المحلية إلى البيع بقيمة 371.5 مليون جنيه.