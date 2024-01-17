EGX30 يتماسك أعلى 26 ألف نقطة للجلسة الثانية على التوالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) فريج: الاتجاه الصاعد مازال قائمًا وهناك إشارات لاستمراره
توقع متعاملون بالبورصة معاودة ظهور الأداء الإيجابى بعد تحول بعض المؤشرات للانخفاض بنهاية تعاملات أمس، وهو ما وصفه الخبراء بحركة تصحيحية مؤقتة بعد استمرار القفزات منذ بداية العام، وتكوين قمم تاريخية جديدة، خاصة بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 تراجعاً بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 26758 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بمعدل 0.65% لمستوى 6259 نقطة.
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قال محمد فريج رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، إن جلسة أمس شهدت حركة تصحيحية قوية بعد اختراق المؤشر لمستوى 27 ألف نقطة ولكنه أكد أن المؤشرات مازالت فى اتجاه صاعد.
أضاف أن هبوط المؤشر بنهاية الجلسة مع قيم تداولات أعلى 6 مليارات جنيه، سيشكل إشارات سلبية فقط فى حالة استمرار الانخفاض إلى مستوى 25950 نقطة.
وأشار إلى أن المؤشر السبعينى شهد ضغوطًا طبيعية، خاصة من المؤسسات المحلية، وتابع أن المؤشر مازال فى اتجاه صاعد ومن الطبيعى أن يشهد حركة تصحيحية بعد ارتفاعه عدة جلسات بالفترة القادمة بشكل كبير.
كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.60% إلى مستوى 8901 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped انخفاضاً بنسبة 0.49% عند مستوى 32640 نقطة. ابوغنيمة: عمليات جنى الأرباح تعد طبيعية بعد كسر مستويات تاريخية
قال باسم أبوغنيمة، مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين، إن جلسة نهاية الأسبوع إذا شهدت دخول مشترى يدفع المؤشر الرئيسى إلى مستوى 27500 نقطة، بقيم تداولات مثيلة لما كانت عليه بجلسة الأربعاء سيكون إشارة لاستمرار الصعود.
وأضاف أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ارتفع أمس وصولاً إلى مستوى 6300 نقطة، ليصبح مستوى المقاومة عند منطقة 6500 نقطة بنهاية الجلسة مع ترقب الأداء بختام آخر جلسة بالأسبوع.
ونصح المستثمرين بإغلاق المراكز الهامشية وانتقاء الأسهم ذات الأداء الافضل والملاءة المالية.
وشهد السوق قيم تداولات 6.2 مليارات جنيه، من خلال تداول 1.4 مليار سهم، بتنفيذ 184.5 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 205 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 54 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا المالية والصناعية المصرية بنسبة 11.3%، ومجموعة عامر جروب بنسبة 10.8%.
وتراجعت أسعار 116 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم الملتقى العربى للاستثمارات بنحو 6.4%، وسهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنحو 6.4%، فيما لم تتغير أسعار 35 سهماً، السوقى وسجل رأس المال انخفاضًا طفيفًا بمعدل 0.25% لمستوى 1.87 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 184.2 مليون جنيه و57.9 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 7.6% و1.6%، فيما توجه المصريون نحو البيع بصافى تعاملات نحو 242.1 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 90.9%.
وسجل الأفراد 77.9% من التعاملات، حيث سجل المصريين و العرب صافى شراء بقيمة 129.5 مليون جنيه و33.6 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 1.6 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 22.1% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات العربية والاجنبية صافى شراء بقيمة 150.6 مليون جنيه و56.3 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات المحلية إلى البيع بقيمة 371.5 مليون جنيه.
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