((أسطول)) تتوقع نمو الاقتصاد 4.2%.. والدولار 49 جنيهاً فى 2024

توقع تقرير صادر عن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة فى السندات نمو الاقتصاد المصرى 4.2% فى 2024، على أن يواصل النمو ليحقق 5.3% فى العام المالى 2026-2027.

واستند التقرير فى ذلك إلى التسارع المتوقع فى تنفيذ برنامج الطروحات والإصلاحات المالية للسيطرة على العجز فى الموازنة ومعدلات التضخم.

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ورجحت وحدة البحوث فى الشركة زيادة الضغوط التضخمية فى النصف الأول من 2024؛ نتيجة الخفض المحتمل لقيمة الجنيه وتقليص الدعم الحكومى، وفى ظل التضخم المرتفع يصبح سوق الأسهم ملاذاً للتحوط، حيث يتجه المستثمرون لتحويل أموالهم إلى أصول ذات قيمة مستقرة مثل الأسهم.

وأكدت أن مؤشر البورصة إيجابى بمعدل التضخم، لذا فإنه يمكن تحقيق مستويات قياسية لمؤشر البورصة فى حال ارتفاع معدل التضخم، موضحة أن الشركات ذات المرونة المنخفضة فى الطلب تثبت فعالية أكبر فى التعامل مع تأثيرات التضخم، مثل القطاعات الدفاعية، ومن الشركات المستفيدة: عبور لاند، ايديتا، دومتى، إيبيكو.

وأشارت إلى أن الجنيه يواجه ضغوطاً؛ حيث يتم تداوله فى السوق الموازية بفارق كبير عن السعر الرسمى البالغ 30.9 جنيه للدولار، وتتردد الحكومة حالياً فى توحيد أسعار الصرف قبل زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، كما تعمل الحكومة حالياً على جمع العملات الأجنبية من خلال إطلاق الشهادات الدولارية وبرامج أخرى.

وتوقع التقرير أن يصل سعر الدولار رسمياً لـ40 جنيهاً خلال النصف الأول من 2024، و49 جنيهاً بنهاية العام.

ورجح أن يتجه البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 500 نقطة أساس مقسمة على اجتماعين أو ثلاثة، خاصة فى حالة التحرك نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة، لتعويض المودعين عن تآكل مدخراتهم.

أوضحت أن تحرير سعر الصرف سيؤدى لموجة تضخم مرتفعة وهو إجراء متوقع مع قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لتنفيذ المراجعتين المؤجلتين تمهيداً لصرف نحو 700 مليون دولار لمصر.

وتفاوض مصر صندوق النقد الدولى لاستئناف مراجعات الاقتصاد المصرى، وقالت متحدثة الصندوق، جولى كوزاك فى مؤتمر مؤخراً إن النقاشات فى الوقت الحالى تتركز على تفعيل سياسات التشديد النقدى والمالى ومرونة سعر الصرف.

وتوقعت ((أسطول)) أن يتباطأ مؤشر التضخم السنوى العام فى شهر يناير 2024 ليبلغ نحو%29.7 وذلك مقارنة بنحو%35.2 فى ديسمبر 2023، خاصة مع طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تبلغ 23.5% و27%؛ لأن ذلك سيعمل على خفض السيولة وكبح معدل التضخم من خلال خفض الاستهلاك.

وتباطأ معدل التضخم السنوى فى مصر إلى 35.2% فى ديسمبر، مقابل 36.4% لشهر نوفمبر 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتسارع التضخم الشهرى إلى 1.2% لشهر ديسمبر 2023 مقابل 0.9% لشهر نوفمبر 2023.

وتوقعت أن يؤثر تحرير الجنيه بشكل جذرى على سوق الأسهم؛ حيث يجذب تحرير الصرف المستثمرين الأجانب وتستفيد الشركات التى يمثل التصدير نسبة مهمة من إيراداتها بشكل إيجابى من ارتفاع قيمة الدولار، خاصة إذا كانت تعتمد على مواد خام محلية مثل: الدلتا للسكر، بالإضافة إلى تأثر بعض الشركات التى تعتمد على واردات المواد الخام بالعملة الصعبة مثل شركة إيديتا، والنساجون الشرقيون والشركات العاملة فى قطاع الموارد الأساسية مثل حديد عز والسويدى للكابلات ومصر للألومنيوم، وقد تستفيد شركات فى قطاعات الشحن واللوجستيات من انخفاض قيمة الجنيه.

أضافت أنه على الرغم من انخفاض الضغوط التضخمية، فإنَّ معدل الفائدة الحقيقى يظل سلبياً، ما يرجح ارتفاع أسعار الفائدة بحدود 500 نقطة فى النصف الأول من 2024 لمواجهة آثار التضخم وتعويض المودعين عن تآكل قيمة مدخراتهم.

وتابعت أن ارتفاع سعر الفائدة ((نظرياً)) يؤثر سلباً على سوق الأسهم، إذ يؤثر سلباً على تفضيلات المستثمرين تجاه البورصة لصالح أدوات ذات عائد ثابت وخالية من المخاطر، ومن ناحية أخرى فقد يؤثر هذا الارتفاع بشكل سلبى على الشركات ذات المديونيات الكبيرة، بينما سيستفيد القطاع البنكى من زيادة الربحية بفعل ارتفاع أسعار الفائدة.

وفى سياق متصل، حددت ((أسطول)) القيمة العادلة لمؤشر البورصة الرئيسى EGX30 عند 31378، مع توصيات بالاحتفاظ بأسهم المؤشر، والتى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 23% خلال العام الحالى.

واختارت مجموعة من الأسهم ذات العوائد الرأسمالية الأعلى، لتحدد الأسهم ذات العائد السعرى الأعلى من 20%، وهى ((أوراسكوم للتنمية)) بارتفاع محتمل لمضاعف الربحية بقيمة 269%، ومجموعة إى إف جى القابضة بزيادة متوقعة بنسبة 6%، ومدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 89%.

وشمل التقرير أيضاً أسهم البنك التجارى الدولى 36.3%، والشركة القابضة المصرية الكويتية 108%، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية 51%، والشركة المصرية للاتصالات 37%، وشركة بلتون المالية القابضة بزيادة متوقعة فى مضاعف الربحية 128%.

واختارت الشركة الأسهم المفضلة لعام 2024 بعد دراسة متغيرات الاقتصاد الكلى المتمثلة فى التضخم وسعر الصرف والفائدة، ودراسة أسعار السلع والمعادن وربط المتغيرات بأداء الشركات، والشركات هى العربية للأسمنت، وأبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، والعز للسيراميك، وحديد عز، والدلتا للسكر، وليسيكو مصر، بالإضافة إلى أوراسكوم للتنمية؛ حيث ستستفيد الشركات من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار العام الجارى.

وتوقعت ((أسطول)) ارتفاع التضخم فى 2024 ستستفيد بعض الشركات من ارتفاع أسعار منتجاتها مثل: إيديتا، والمصرية للاتصالات، وماكرو جروب، والقاهرة للدواجن، وحديد عز، والسويدى للكابلات.

ورجحت أن يؤثر سعر الفائدة إيجابياً على شركات القطاع المالى والمصرفى، مثل سهم البنك التجارى الدولى، وبنك فيصل الإسلامى، وشركتى إى إف جى القابضة، وبلتون القابضة.

كما توقعت ارتفاع أسعار العقارات خلال 2024 بنسبة لا تقل عن 40% فى أسعار وحدات شركة مدينة مصر وشركة طلعت مصطفى لتوسعهم فى منطقة الخليج فى الفترة المقبلة.

وأشار التقرير، أيضاً، إلى ((القيمة الكامنة)) فى أصول شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.