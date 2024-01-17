السلع التموينية تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح روسي وفرنسي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 360 ألف طن قمح فرنسي وروسي .
وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الشحن من 15 إلى 30 مارس 2024.
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