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السلع التموينية تتعاقد على شراء 360 ألف طن قمح روسي وفرنسي

1/17/2024 11:40:41 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 360 ألف طن قمح فرنسي وروسي .

وذكرت الهيئة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن الشحن من 15 إلى 30 مارس 2024.

موضوعات متعلقة البورصة السلعية تعمل على وضع قواعد التداول بعد إتمام العضوية ((التموين)) تستورد قمحا بـ 1.2 مليار دولار منذ بداية العام المالى الحالي مجلس الوزراء: ضبط أسعار السلع وفق منظومة تعتمد على تسجيل المنتج والشركات المصدر:

MENAFN18012024000202011048ID1107735563

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