بوتين: نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2023 قد يتجاوز 3.5%

MENAFN - Al-Borsa News) صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بناءً على نتائج العام السابق قد يتجاوز 3.5%.

وقال بوتين – وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية – إنه في الليلة السابقة ناقش الوضع الاقتصادي مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

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وأضاف أن رئيس الوزراء الروسي“يعتقد أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي نتحدث عنه الآن يبلغ 3.5%، وفي الواقع، مع حسابات أكثر دقة، قد يتبين أنه أعلى قليلاً”.

وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوع في الغالب بالطلب المحلي الاستهلاكي والاستثماري؛ بالإضافة إلى ذلك“أظهر الإنتاج الصناعي والبناء والزراعة والسياحة أداءً جيدًا”.

وفي سياق آخر، قال مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، إن روسيا وإيران حققتا تقدمًا في تطوير نظام الدفع للمعاملات الاقتصادية الخارجية.

وأضاف أوريشكين – وفقًا لما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية – :“لدينا علاقات مع إيران على مختلف المستويات، بما في ذلك الاقتصاد، لقد أحرزنا تقدمًا في إنشاء نظام دفع بين روسيا وإيران للمعاملات الاقتصادية الخارجية. يمكنك أن تتعلم شيئًا من أي بلد تقريبًا خاصة الأذكياء على سبيل المثال، إيران تهمنا بعدة طرق”.

وفي مايو 2022، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو وطهران اتفقتا على التحول إلى أعلى مستوى ممكن من التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية، مضيفًا أن البلدين يناقشان ربط نظامي الدفع مير وشتاب (نظام الدفع الإيراني)، وكذلك عمل الأنظمة الوطنية لنقل الرسائل المالية.

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