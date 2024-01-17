بوتين: نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2023 قد يتجاوز 3.5%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بناءً على نتائج العام السابق قد يتجاوز 3.5%.
وقال بوتين – وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية – إنه في الليلة السابقة ناقش الوضع الاقتصادي مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.
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وأضاف أن رئيس الوزراء الروسي“يعتقد أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي نتحدث عنه الآن يبلغ 3.5%، وفي الواقع، مع حسابات أكثر دقة، قد يتبين أنه أعلى قليلاً”.
وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوع في الغالب بالطلب المحلي الاستهلاكي والاستثماري؛ بالإضافة إلى ذلك“أظهر الإنتاج الصناعي والبناء والزراعة والسياحة أداءً جيدًا”.
وفي سياق آخر، قال مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين، إن روسيا وإيران حققتا تقدمًا في تطوير نظام الدفع للمعاملات الاقتصادية الخارجية.
وأضاف أوريشكين – وفقًا لما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية – :“لدينا علاقات مع إيران على مختلف المستويات، بما في ذلك الاقتصاد، لقد أحرزنا تقدمًا في إنشاء نظام دفع بين روسيا وإيران للمعاملات الاقتصادية الخارجية. يمكنك أن تتعلم شيئًا من أي بلد تقريبًا خاصة الأذكياء على سبيل المثال، إيران تهمنا بعدة طرق”.
وفي مايو 2022، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو وطهران اتفقتا على التحول إلى أعلى مستوى ممكن من التسويات المتبادلة بالعملات الوطنية، مضيفًا أن البلدين يناقشان ربط نظامي الدفع مير وشتاب (نظام الدفع الإيراني)، وكذلك عمل الأنظمة الوطنية لنقل الرسائل المالية.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107735562
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