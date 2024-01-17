((التموين)) تستورد قمحا بـ 1.2 مليار دولار منذ بداية العام المالى الحالي

MENAFN - Al-Borsa News) اشترت وزارة التموين والتجارة الداخلية قمح مستورد بقيمة 1.236مليار دولار منذ بداية العام المالى الحالى وحتى شهر يناير الجارى .

قال مسؤول حكومى بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة“إن الوزارة استوردت 4.5 ألف طن قمح منذ بداية العام المالى الحالى بمتوسط سعر الطن 277.16 دولار للطن شاملة تكلفة الشحن، والهيئة مستمرة فى إجراء المناقصات لتأمين احتياجات البلاد.

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أضاف المصدر أن الكميات التى تم استيراد القمح منها هى روسيا ورومانيا وأكرانيا وفرنسا وبلغاريا، وتم استيراد 2.920مليون طن قمح روسي، و780الف طن قمح روماني، و360 ألف طن قمح فرنسى ، بينما استوردت نحو 270 ألف طن من بلغاريا و 120 ألف طن قمح أوكراني.

وأعلنت هيئة السلع التموينية الأسبوع الجارى عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط فترة شحن من 15 إلى 30 مارس 2024 على أن تقدم اسعار العروض أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوم.

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى فى تصريحات الشهر الماضى إن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية آمن ويكفى عدة شهور.

وتستهدف الوزارة توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلى خلال الموسم المقبل لافتا إلى انه سيتم تحديد نسبة من المساحات المنزرعة خلال الشهر الحالى وفقا للأقمار الصناعية وتقديرات وزارة الزراعة متوقعا زراعة ما يتراوح من 2.8 إلى 3 ملايين فدان خلال الموسم الحالى .