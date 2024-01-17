((التموين)) تستورد قمحا بـ 1.2 مليار دولار منذ بداية العام المالى الحالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اشترت وزارة التموين والتجارة الداخلية قمح مستورد بقيمة 1.236مليار دولار منذ بداية العام المالى الحالى وحتى شهر يناير الجارى .
قال مسؤول حكومى بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ”البورصة“إن الوزارة استوردت 4.5 ألف طن قمح منذ بداية العام المالى الحالى بمتوسط سعر الطن 277.16 دولار للطن شاملة تكلفة الشحن، والهيئة مستمرة فى إجراء المناقصات لتأمين احتياجات البلاد.
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أضاف المصدر أن الكميات التى تم استيراد القمح منها هى روسيا ورومانيا وأكرانيا وفرنسا وبلغاريا، وتم استيراد 2.920مليون طن قمح روسي، و780الف طن قمح روماني، و360 ألف طن قمح فرنسى ، بينما استوردت نحو 270 ألف طن من بلغاريا و 120 ألف طن قمح أوكراني.
وأعلنت هيئة السلع التموينية الأسبوع الجارى عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشيء المدرجه بكراسة الشروط فترة شحن من 15 إلى 30 مارس 2024 على أن تقدم اسعار العروض أساس السداد بتسهيلات موردين 180 يوم وعلى أساس السداد بتسهيلات موردين 270 يوم.
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى فى تصريحات الشهر الماضى إن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية آمن ويكفى عدة شهور.
وتستهدف الوزارة توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلى خلال الموسم المقبل لافتا إلى انه سيتم تحديد نسبة من المساحات المنزرعة خلال الشهر الحالى وفقا للأقمار الصناعية وتقديرات وزارة الزراعة متوقعا زراعة ما يتراوح من 2.8 إلى 3 ملايين فدان خلال الموسم الحالى .
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