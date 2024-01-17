موديز: مزيج التضخم وانخفاض العملة يضع تحديات أمام النمو فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن مزيج التضخم وخفض العملة والفائدة سيقوض الاستهلاك والاستثمار فى مصر.

وأشارت إلى أن سعر الصرف انخفض فى مصر بنحو 25% مقابل الدولار خلال 2023 مقارنة بنهاية 2022، وتوقعت مزيدا من التراجع فى ضوء أسعار السوق الموازية.

موضوعات“صندوق النقد”: 11% انخفاضًا فى حمولة قناة السويس منذ 19 نوفمبر وزير المالية: الموازنة العامة حققت عجزا كليا بنسبة 4.95% من الناتج المحلي ((أسطول)) تتوقع نمو الاقتصاد 4.2%.. والدولار 49 جنيهاً فى 2024

وأوضحت أن تخفيض قيمة الجنيه المحتمل سيبقى التضخم أعلى من 10% خلال العام الحالى، وإن تلك العوامل تؤدى لإضعاف القوى الشرائية.

وذكرت الوكالة أن أسعار الفائدة فى مصر ستلقى بظلالها على النشاط الاقتصادي.

وتوقعت أن تواجه مصر صعوبات فى مواجهة التزامات الديون والسيولة بسبب التعويم وارتفاع الفائدة الناجم عن الاختلال بين الإيرادات والمصروفات الدولارية.

ورجحت اتساع عجز الحساب المالى لمصر، وأن يبقى احتياطى النقد الأجنبى منخفض مقارنة بمدفوعات الديون وفاتورة الاستيراد، وهو ما يؤدى لارتفاع مخاطر التخلف عن السداد.

وأشارت إلى أن مصر اعتمدت على الضمانات من المؤسسات الدولية لطرح السندات فى 2023.

وقالت إن الحرب فى فلسطين آثارها ستمتد لمصر ولبنان، فمن جهة ستتأثر إيرادات مصر من قناة السويس ومن جهة أخرى فإن وارداتها من الغاز الإسرائيلي تعرضت لاضطرابات وكلاهما مصدر مهم للعملة الأجنبية.