وقف استيراد مصر لـالبتومين يربك أسواق التصدير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تسبب إبطاء مصر لمشاريع البنية التحتية الضخمة فى وقف استيراد الهيئة العامة للبترول لمادة“البتومين” المستخدمة فى رصف الطرق خلال 2023 وهو الوضع المُرجح استمراره خلال 2024.
وبحسب موقع الطاقة المتخصص“أرجوس ميديا”، فإن الهيئة العامة للبترول عطلت برنامج شراء البتومين وألغت مناقصة كانت قد أرسلتها فى يناير 2023 ما يوحى باستمرار غيابها كمشتر رئيسى عن السوق العالمى.
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وبحسب بيانات شركة تتبع حركة الشحن“فورتيكسا” فإن الهيئة المصرية العامة للبترول استوردت حوالى 360 ألف طن إلى ميناء الإسكندرية فى عام 2022.
وقال“أرجوس ميديا” إن غياب مصر من سوق البيتومين فى عام 2023 محسوس بشدة، خاصة فى سوق شرق البحر الأبيض المتوسط وبين المصدرين اليونانيين والأتراك.
وذكر أن استثمارات مصر الضخمة فى البنية التحتية أدت لارتفاع شحنات البيتومين إلى 360 ألف طن فى عام 2022 من 349 ألف طن فى عام 2021 و314 ألف طن فى عام 2020، وجاء ذلك على الرغم من بدء الهيئة المصرية العامة للبترول فى مارس 2022 لوحدة إنتاج البيتومين فى احدى مصافى السويس.
وأشار إلى أن غياب مصر من السوق العام الماضى أدى إلى تقليص الطلب الإقليمى على البيتومين، ما سمح بتصدير المزيد خارج منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقال الموقع إن شركات التجارة والتوريد التى كانت تزود الهيئة العامة للبترول بموجب عطاءات شهرية وربع سنوية، ليست متفاجئة من إلغاء المناقصة ولكنها قلقة أيضا من التأثير السلبى على السوق.
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