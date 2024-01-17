وقف استيراد مصر لـالبتومين يربك أسواق التصدير

MENAFN - Al-Borsa News) تسبب إبطاء مصر لمشاريع البنية التحتية الضخمة فى وقف استيراد الهيئة العامة للبترول لمادة“البتومين” المستخدمة فى رصف الطرق خلال 2023 وهو الوضع المُرجح استمراره خلال 2024.

وبحسب موقع الطاقة المتخصص“أرجوس ميديا”، فإن الهيئة العامة للبترول عطلت برنامج شراء البتومين وألغت مناقصة كانت قد أرسلتها فى يناير 2023 ما يوحى باستمرار غيابها كمشتر رئيسى عن السوق العالمى.

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وبحسب بيانات شركة تتبع حركة الشحن“فورتيكسا” فإن الهيئة المصرية العامة للبترول استوردت حوالى 360 ألف طن إلى ميناء الإسكندرية فى عام 2022.

وقال“أرجوس ميديا” إن غياب مصر من سوق البيتومين فى عام 2023 محسوس بشدة، خاصة فى سوق شرق البحر الأبيض المتوسط وبين المصدرين اليونانيين والأتراك.

وذكر أن استثمارات مصر الضخمة فى البنية التحتية أدت لارتفاع شحنات البيتومين إلى 360 ألف طن فى عام 2022 من 349 ألف طن فى عام 2021 و314 ألف طن فى عام 2020، وجاء ذلك على الرغم من بدء الهيئة المصرية العامة للبترول فى مارس 2022 لوحدة إنتاج البيتومين فى احدى مصافى السويس.

وأشار إلى أن غياب مصر من السوق العام الماضى أدى إلى تقليص الطلب الإقليمى على البيتومين، ما سمح بتصدير المزيد خارج منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقال الموقع إن شركات التجارة والتوريد التى كانت تزود الهيئة العامة للبترول بموجب عطاءات شهرية وربع سنوية، ليست متفاجئة من إلغاء المناقصة ولكنها قلقة أيضا من التأثير السلبى على السوق.