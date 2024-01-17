42.8 مليار دولار ديونا خارجية يتعين على مصر سدادها فى أول 9 أشهر من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) يتعين على مصر سداد قروض خارجية بقيمة 42.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالى بحسب آخر جدولة للديون مُعلنة من قبل البنك الدولى .

وتشمل المبالغ الواجب سدادها 6.31 مليار دولار فوائد و36.46 مليار دولار أصل قروض، ونحو 21.13 مليار دولار التزامات مُستحقة على البنك المركزى، ومعظم التزامات“المركزى” ودائع خليجية تُجدد باستمرار وتم الاتفاق على مدها حتى نهاية فترة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى.

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ويأتى جدول سداد الديون المكثف فى وقت تعانى فيه البلاد، التى تستورد جزء كبير من احتياجاتها الغذائية، من شُح السيولة مع تجمد تدفقات الأموال الساخنة منذ الخروج الكبير عقب حرب روسيا وأوكرانيا، واضطراب موارد أساسية للنقد الأجنبى مثل قناة السويس.

وتسببت الالتزامات الكبيرة الواجب سدادها فى خفض تصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الثلاثة“ستاندرد أند بورز” و”موديز” و”فيتش”.

وخلال الربع الأول من العام الحالى، يتعين على مصر سداد 21.38 مليار دولار منها 13.35 مليار دولار التزامات على البنك المركزى، و3.3 مليار دولار قروض مُستحقة على البنوك، و3.54 مليار دولار على الحكومة العامة، و1.21 مليار دولار على القطاعات الأخرى.

وفى الربع الثانى من المقرر سداد نحو 12.05 مليار دولار بينها 3.85 مليار دولار التزامات على البنك المركزى، و3.16 مليار دولار التزامات على البنوك، و4.12 مليار دولار على الحكومة العامة، و924 مليون دولار على القطاعات الأخرى.

فيما يجب سداد 9.34 مليار دولار بينها 3.93 مليار دولار التزامات على البنك المركزى و1.6 مليار دولار على البنوك، و3.35 مليار دولار على الحكومة العامة، و466 مليون دولار على القطاعات الأخرى، فى الربع الثالث.

وخلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى مارس 2025 يتعين سداد نحو 16.56 مليار دولار بينها 2.3 مليار دولار على البنك المركزى و4.53 مليار دولار قروض على البنوك، و8.95 مليار دولار على الحكومة العامة، و774 مليون دولار على القطاعات الأخرى.

وفى الفترة من أبريل 2025 وحتى سبتمبر 2025 يجب سداد نحو 10.1 مليار دولار، منها 1.57 مليار دولار على البنك المركزى و1.03 مليار دولار على البنوك، و6.75 مليار دولار على الحكومة العامة، و789 مليون دولار على القطاعات الأخرى.

وبحسب بيانات البنك فإن مصر كان يتعين عليها سداد 17.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضى، منها 7.32 مليار دولار على البنك المركزى، و2.95 مليار دولار على الحكومة العامة، و3.4 مليار دولار على البنوك، و3.64 مليار دولار على القطاعات الأخرى.