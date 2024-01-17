البورصة السلعية تعمل على وضع قواعد التداول بعد إتمام العضوية

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط البورصة السلعية لطرح منتجات جديدة فى منصتها للتداول على رأسها البتروكيماويات، والحديد، والقطن وبعض منتجات الحاصلات الزراعية خلال العام الجارى.

وكشف حسام الجراحى الرئيس التنفيذى للبورصة السلعية، عن أن هناك مفاوضات متقدمة مع شعبة الرخام لإضافة منتج الرخام على المنصة قريبًا، على أن يتم طرح مزايدتها عن طريق البلوكات الكبيرة فى بداية تداوله، كما تبحث البورصة حاليًا مع الهيئة العامة للبترول لإضافة منتجات الشحم والزيوت للتداول عليها.

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وأضاف لـ((البورصة)) على هامش فعاليات مؤتمر البورصة السلعية الأول، أنه تم الانتهاء من إعداد قواعد العضوية، وسيتم اعتمادها فى أول مجلس إدارة سيتم عقده خلال الفترة المقبلة.

وكشف عن أن الوقت الحالى يشهد العمل على إعداد قواعد العمليات الخاصة بالتداول، للتحول البورصة السلعية من مزادات إلى تداول فعلى.

وفى سياق متصل، كشف إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، عن نية البورصة السلعية التعامل مع بنوك الاستثمار لتطبيق آلية التحوط بالتعاون ضد التذبذبات السعرية للسلع الأساسية والمحروقات والأعلاف، موضحًا أن الدولة لديها احتياطى استراتيجى آمن من السلع يكفى 6 أشهر، وتعتمد على مناشئ مختلفة فى الاستيراد، وعلى رأسها دول البحر الأسود.

وأضاف لـ((البورصة))، أن التغيرات العالمية باتت تحتم استخدام أليات التحوط من التقلبات السعرية المتوقعة خلال الفترات المقبلة، حتى تستطيع الدولة تثبيت تخصيص القيم المالية للسلع فى موزانة الدولة، خاصة وأن تسعير السلع بات يخضع للتغيرات العالمية، وليس المحلية.

وكشف عن أوجه التعاون مع بورصات بيلاروسيا، ونيبال لنقل تكنولوجيا التداول على الحديد، خاصة وأنهما الأكثر تداولاً عليه، كما يتم دراسة التعاون مع عدد أخر من البورصات العالمية.

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الأول للبورصة السلعية، أنه تم طرح 1.5 مليون طن من 9 منتجات هى القمح والذرة الصفراء والذرة والنخالة السكر وفول الصويا والملح وسبائك الذهب والفضة منذ تأسيس البورصة وحتى الآن بقيمة 19 مليار جنيه من خلال 210 جلسات.

وأضاف أن عدد الجهات المنفذة 500 شركة من إجمالى 1450 شركة تم تسجيلها، لافتاً إلى أن وجود سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية لضبط الأسعار من خلال إتاحة السلع على المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية وأيضا سهولة ومرونة البيع والشراء إلكترونيا.

وأشار إلى أن البورصة السلعية أحد الآليات لضبط الأسواق لاتتدخل فى التسعير، ولكنها تعمل مباشرة بين البائع والمشترى بدون وسطاء، كما توفر تقارير وإحصائيات دورية فيما يتعلق بتداول السلع، بالإضافة إلى أنها أحد الآليات للتحوط.

وأشار عشماوى إلى أنه تم طرح ما يقرب من 243 كيلو من السبائك والفضة بعدد 106 لوط بقيمة تقترب من 344 مليون جنيه من خلال منصة البورصة السلعية، وتم تداول نحو 1.2 مليون طن من القمح بقيمة تداولات تبلغ 12.3 مليار جنيه خلال الفترة الماضية بعدد جلسات 106 جلسات.

وتقوم أكثر من 139 شركة بالتداول من 156 مطحن خاص وعام، نفذت نحو 9 آلاف عملية كما تم طرح 129 ألف طن ذرة صفراء بعدد 50 جلسة والشركات المنفذة 62 شركة ، وأيضا طرح 183 الف طن سكر بقيمة 4.5 مليار جنيه ، كما تم طرح 200 طن كسب فول الصويا بقيمة 4.6 مليون جنيه، وأيضا 17 الف طن ردة نخالة بقيمة 146 مليون جنيه بعدد 43 شركة كذلك طرح سلع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بقيمة تداولات 178.2 مليون جنيه.