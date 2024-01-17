البورصة السلعية تعمل على وضع قواعد التداول بعد إتمام العضوية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط البورصة السلعية لطرح منتجات جديدة فى منصتها للتداول على رأسها البتروكيماويات، والحديد، والقطن وبعض منتجات الحاصلات الزراعية خلال العام الجارى.
وكشف حسام الجراحى الرئيس التنفيذى للبورصة السلعية، عن أن هناك مفاوضات متقدمة مع شعبة الرخام لإضافة منتج الرخام على المنصة قريبًا، على أن يتم طرح مزايدتها عن طريق البلوكات الكبيرة فى بداية تداوله، كما تبحث البورصة حاليًا مع الهيئة العامة للبترول لإضافة منتجات الشحم والزيوت للتداول عليها.
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وأضاف لـ((البورصة)) على هامش فعاليات مؤتمر البورصة السلعية الأول، أنه تم الانتهاء من إعداد قواعد العضوية، وسيتم اعتمادها فى أول مجلس إدارة سيتم عقده خلال الفترة المقبلة.
وكشف عن أن الوقت الحالى يشهد العمل على إعداد قواعد العمليات الخاصة بالتداول، للتحول البورصة السلعية من مزادات إلى تداول فعلى.
وفى سياق متصل، كشف إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين، عن نية البورصة السلعية التعامل مع بنوك الاستثمار لتطبيق آلية التحوط بالتعاون ضد التذبذبات السعرية للسلع الأساسية والمحروقات والأعلاف، موضحًا أن الدولة لديها احتياطى استراتيجى آمن من السلع يكفى 6 أشهر، وتعتمد على مناشئ مختلفة فى الاستيراد، وعلى رأسها دول البحر الأسود.
وأضاف لـ((البورصة))، أن التغيرات العالمية باتت تحتم استخدام أليات التحوط من التقلبات السعرية المتوقعة خلال الفترات المقبلة، حتى تستطيع الدولة تثبيت تخصيص القيم المالية للسلع فى موزانة الدولة، خاصة وأن تسعير السلع بات يخضع للتغيرات العالمية، وليس المحلية.
وكشف عن أوجه التعاون مع بورصات بيلاروسيا، ونيبال لنقل تكنولوجيا التداول على الحديد، خاصة وأنهما الأكثر تداولاً عليه، كما يتم دراسة التعاون مع عدد أخر من البورصات العالمية.
وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الأول للبورصة السلعية، أنه تم طرح 1.5 مليون طن من 9 منتجات هى القمح والذرة الصفراء والذرة والنخالة السكر وفول الصويا والملح وسبائك الذهب والفضة منذ تأسيس البورصة وحتى الآن بقيمة 19 مليار جنيه من خلال 210 جلسات.
وأضاف أن عدد الجهات المنفذة 500 شركة من إجمالى 1450 شركة تم تسجيلها، لافتاً إلى أن وجود سوق منظم لتداول السلع الحاضرة وآلية لضبط الأسعار من خلال إتاحة السلع على المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية وأيضا سهولة ومرونة البيع والشراء إلكترونيا.
وأشار إلى أن البورصة السلعية أحد الآليات لضبط الأسواق لاتتدخل فى التسعير، ولكنها تعمل مباشرة بين البائع والمشترى بدون وسطاء، كما توفر تقارير وإحصائيات دورية فيما يتعلق بتداول السلع، بالإضافة إلى أنها أحد الآليات للتحوط.
وأشار عشماوى إلى أنه تم طرح ما يقرب من 243 كيلو من السبائك والفضة بعدد 106 لوط بقيمة تقترب من 344 مليون جنيه من خلال منصة البورصة السلعية، وتم تداول نحو 1.2 مليون طن من القمح بقيمة تداولات تبلغ 12.3 مليار جنيه خلال الفترة الماضية بعدد جلسات 106 جلسات.
وتقوم أكثر من 139 شركة بالتداول من 156 مطحن خاص وعام، نفذت نحو 9 آلاف عملية كما تم طرح 129 ألف طن ذرة صفراء بعدد 50 جلسة والشركات المنفذة 62 شركة ، وأيضا طرح 183 الف طن سكر بقيمة 4.5 مليار جنيه ، كما تم طرح 200 طن كسب فول الصويا بقيمة 4.6 مليون جنيه، وأيضا 17 الف طن ردة نخالة بقيمة 146 مليون جنيه بعدد 43 شركة كذلك طرح سلع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بقيمة تداولات 178.2 مليون جنيه.
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