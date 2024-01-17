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أسعار الذهب تتراجع عند أدنى تسوية في 5 أسابيع

1/17/2024 11:40:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عمّقت أسعار الذهب من خسائرها عند تسوية تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية، في ظل استيعاب المستثمرين المزيد من البيانات لبناء التوقعات حول المسار المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1.15% أو 23.7 دولار عند 2006.5 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ نهاية جلسة الثالث عشر من ديسمبر.

موضوعات متعلقة النفط يغلق على تراجع بعد بيانات مخيبة عن الاقتصاد الصيني بوتين: نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2023 قد يتجاوز 3.5% “دافوس” يُطلق تحالفا عالميا لسد احتياجات الاقتصادات النامية من الطاقة النظيفة

بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.2% عند 103.57 نقطة في الساعة 09:43 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، نمت مبيعات التجزئة المعدلة وفق التغيرات الموسمية؛ بنسبة 0.6% إلى 709.9 مليار دولار خلال ديسمبر على أساس شهري، لتتجاوز توقعات نموها بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة، في دلالة على استمرار زخم إنفاق المستهلكين الأمريكيين.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير الجاري بنسبة 97.4%، مع تراجع توقعات خفض المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس إلى 51.9% من 63.1% قبل يوم واحد.

المصدر:

MENAFN18012024000202011048ID1107735555

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