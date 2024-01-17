أسعار الذهب تتراجع عند أدنى تسوية في 5 أسابيع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عمّقت أسعار الذهب من خسائرها عند تسوية تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية، في ظل استيعاب المستثمرين المزيد من البيانات لبناء التوقعات حول المسار المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.
وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1.15% أو 23.7 دولار عند 2006.5 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ نهاية جلسة الثالث عشر من ديسمبر.
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بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.2% عند 103.57 نقطة في الساعة 09:43 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، نمت مبيعات التجزئة المعدلة وفق التغيرات الموسمية؛ بنسبة 0.6% إلى 709.9 مليار دولار خلال ديسمبر على أساس شهري، لتتجاوز توقعات نموها بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة، في دلالة على استمرار زخم إنفاق المستهلكين الأمريكيين.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير الجاري بنسبة 97.4%، مع تراجع توقعات خفض المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس إلى 51.9% من 63.1% قبل يوم واحد.
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107735555
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