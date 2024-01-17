صندوق النقد: 11% انخفاضًا فى حمولة قناة السويس منذ 19 نوفمبر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الحمولة المارة فى قناة السويس خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 14 يناير نحو 11% لتصل إلى 242.5 مليون طن مقابل 273 مليون طن فى الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب منصة“بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد الدولى لتتبع حركة الشحن.

وكشفت البيانات، أن عدد سفن الحاويات تراجعت إلى 2453 سفينة مقابل 2693 خلال الفترة نفسها من العام الماضى، فيما بلغت ناقلات البترول 1260 ناقلة مقابل 1379 ناقلة.

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وخلال النصف الأول من الشهر الحالى تراجعت الحمولة المارة بالقناة نحو 40% فيما انخفضت أعداد السفن 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى بحسب ما قاله رئيس هيئة القناة أسامة ربيع.

وبحسب بيانات“بورت ووتش” خلال النصف الأول من العام الحالى بلغت الحمولة المارة بالقناة نحو 40.7 مليون طن مقابل 65.1 مليون طن فى الفترة نفسها من 2023

وقالت وكالة“موديز” للتصنيف الائتمانى إن التراجع الجزئى لحركة المرور فى القناة بسبب المتمردين الحوثيين يخفض إيرادات مصر الدولارية.

ورغم نمو الإيرادات نحو 25% خلال 2023 مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 10 مليارات دولار، لكن الوكالة استبعدت أن يكون لانخفاضها تأثير على الحساب المالى فى العام المالى الحالى، رغم أن هيئة القناة تورد نحو 60% إلى 70% من إيراداتها وهوو ما يعادل نحو 9% من الإيرادات الحكومية.

وذكرت أن تعويم الجنيه قد يؤدى إلى تحييد أثر ذلك جزئيًا على الميزان المالى لمصر.

لكنها قالت إن مخاطر سلاسل الإمداد على الصعيد العالمى ستزيد مع الدور الحرج لقناة السويس فى الربط البحرى خاصة بين آسيا وأوروبا.

وأشارت إلى أن ما يقرب من 20 ألف سفينة حاويات تمر بالقناة سنويًا وأن الدول الأوروبية ستكون الأكثر تأثرًا، فبحسب بيانات“يورو ستات” فإن نحو 20% من واردات أوروبا مرت عبر البحر فى 2022، ومعظمها كان عبر قناة السويس.