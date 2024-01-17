النفط يغلق على تراجع بعد بيانات مخيبة عن الاقتصاد الصيني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت أسعار النفط تعاملات اليوم على تراجع بأكثر من دولار،مع مخالفة النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، التوقعات قليلا، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في المستقبل
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولار، أو 1.57%، إلى 77.06 دولار للبرميل عن التسوية.
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كما انخفضت العقود الآجلة عند التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتًا، أو 1.27%، إلى 71.48 دولارًا.
ونما الاقتصاد الصيني في الربع الرابع بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهو ما خالف توقعات المحللين وأثار تساؤلات حول التوقعات التي ترى أن الطلب الصيني سيغذي نمو النفط العالمي في 2024
المصدر:
MENAFN18012024000202011048ID1107735553
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