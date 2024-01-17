النفط يغلق على تراجع بعد بيانات مخيبة عن الاقتصاد الصيني

MENAFN - Al-Borsa News) أغلقت أسعار النفط تعاملات اليوم على تراجع بأكثر من دولار،مع مخالفة النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، التوقعات قليلا، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في المستقبل

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.23 دولار، أو 1.57%، إلى 77.06 دولار للبرميل عن التسوية.

موضوعاتأسعار الذهب تتراجع عند أدنى تسوية في 5 أسابيع بوتين: نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2023 قد يتجاوز 3.5% “دافوس” يُطلق تحالفا عالميا لسد احتياجات الاقتصادات النامية من الطاقة النظيفة

كما انخفضت العقود الآجلة عند التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتًا، أو 1.27%، إلى 71.48 دولارًا.

ونما الاقتصاد الصيني في الربع الرابع بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهو ما خالف توقعات المحللين وأثار تساؤلات حول التوقعات التي ترى أن الطلب الصيني سيغذي نمو النفط العالمي في 2024

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