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هكذا سيغير الذكاء الاصطناعي حياتنا خلال 5 سنوات!

1/17/2024 11:13:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بيل غيتس أن يحدث الذكاء الاصطناعي تحولا للجميع في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وأثار ظهور الذكاء الاصطناعي مخاوف من أن التكنولوجيا ستقضي على ملايين الوظائف حول العالم، كما أفاد صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بأن حوالي 40% من الوظائف حول العالم قد تتأثر بظهور الذكاء الاصطناعي، ولا يختلف غيتس بالضرورة مع هذه الفكرة، لكنه يعتقد أن التاريخ يظهر مع كل تكنولوجيا جديدة يأتي الخوف ثم الفرصة الجديدة.
وقال غيتس: كما كان الحال مع الإنتاجية الزراعية في عام 1900، كان الناس يقولون: ماذا سيعمل الناس؟ وفي الواقع، تم إنشاء الكثير من الأشياء الجديدة، والعديد من فئات الوظائف الجديدة، وأصبحنا أفضل حالا بكثير.
وأضاف غيتس: كان الأمر أفضل مما كان عليه عندما كان الجميع يقومون بالأعمال الزراعية، وسيكون الذكاء الاصطناعي هكذا.
وفي مقابلة مع فريد زكريا على قناة CNN يوم الثلاثاء، توقع غيتس أن الذكاء الاصطناعي سيجعل حياة الجميع أسهل، مشيرا على وجه التحديد إلى مساعدة الأطباء في إنجاز أعمالهم الورقية، وهو جزء من الوظيفة التي لا يحبونها، يمكننا أن نجعلها فعالة للغاية، وفقا لما اطلعت عليه «العربية Business».
نظرا لعدم وجود حاجة إلى الكثير من الأجهزة الجديدة، قال غيتس إن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي سيكون عبر الهاتف أو الكمبيوتر الشخصي الذي قمت بتوصيله بالفعل عبر اتصال الإنترنت لديك بالفعل.
وقال أيضا إن التحسينات التي تم إدخالها على ChatGPT-4 من OpenAI كانت مثيرة لأنه يمكنه القراءة والكتابة بشكل أساسي وبالتالي يشبه تقريبا وجود عامل من ذوي الياقات البيضاء ليكون مدرسا، ويقدم النصائح الصحية، ويساعد في كتابة التعليمات البرمجية، المساعدة في مكالمات الدعم الفني، وقال إن دمج هذه التكنولوجيا في قطاعي التعليم أو الطب سيكون رائعا.
ولدى Microsoft شراكة بمليارات الدولارات مع OpenAI، ويظل غيتس أحد أكبر المساهمين في «مايكروسوفت».
وقال غيتس لشبكة CNN في دافوس أمام المنتدى الاقتصادي العالمي: هدف مؤسسة غيتس هو التأكد من أن التأخير بين إفادة الناس في الدول الفقيرة والوصول إلى الدول الغنية سيجعل ذلك قصيرا للغاية، فبعد كل شيء، فإن النقص في الأطباء والمعلمين أكثر حدة في أفريقيا منه في الغرب.
وكان لصندوق النقد الدولي، في تقريره هذا الأسبوع، وجهة نظر أقل تفاؤلا بكثير. وقالت المؤسسة الدولية، إن الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يعمق عدم المساواة دون تدخل من السياسيين.
التخلي عن ثروته
تبلغ ثروة غيتس 140 مليار دولار، ما يجعله رابع أغنى شخص على وجه الأرض، وفقا لمؤشر «بلومبيرغ» للمليارديرات، لكنه من المحتمل أن يظل أغنى شخص في العالم إذا لم يلتزم بالتبرع بكل أمواله.
وأكد خلال حواره: لدي ما يكفي من المال لاستهلاكي الخاص، سأجبر نفسي على النزول إلى أسفل القائمة، وسأكون فخورا عندما أسقط تماما من قائمة أغنى المليارديرات.
وتعهد المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت وزوجته السابقة ميليندا فرينش غيتس بالتبرع بالغالبية العظمى من ثروتهما للمؤسسة التي أسساها معا قبل 20 عاما، بالإضافة إلى المساعي الخيرية الأخرى.
في عام 2022، أعلن غيتس عن نية المؤسسة التبرع بمبلغ 9 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2026، وقال إنه متحمس لأنه سيكون له تأثير كبير على المنظمات التي يمنحها لها.
وأضاف أنه وشركاء مثل وارن بافيت تبرعوا بحوالي 100 مليار دولار لمؤسسته، بمعدل 9 مليارات دولار سنويا، يتوقع غيتس أنه سيتخلى عن كل أمواله خلال 20 عاما تقريبا.

MENAFN17012024000130011022ID1107735327

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