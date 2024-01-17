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250 مليارديرا يطالبون بفرض ضرائب على ثرواتهم الهائلة!

1/17/2024 11:13:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كرر أكثر من 250 مليارديرا ومليونيرا أمس دعوتهم إلى الممثلين المنتخبين للاقتصادات الرائدة في العالم إلى فرض ضرائب أعلى على أغنى الناس في المجتمع.
وفي رسالة مفتوحة إلى الزعماء السياسيين المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا، قال الموقعون الأثرياء إنهم يرغبون في إيصال رسالة واضحة «فرض ضريبة على ثرواتنا الهائلة».
وكتبوا في رسالتهم «نحن مندهشون لأنك فشلت في الإجابة عن سؤال بسيط ظللنا نطرحه منذ 3 سنوات: متى ستفرض ضريبة على الثروات المتطرفة؟ طلبنا بسيط: نطلب منكم فرض الضرائب علينا، نحن الأغنى في المجتمع. وهذا لن يغير مستوى معيشتنا جذريا، ولن يحرم أطفالنا، ولن يضر بالنمو الاقتصادي لدولنا. لكنها ستحول الثروة الخاصة المتطرفة وغير المنتجة إلى استثمار لمستقبلنا الديموقراطي المشترك».
الموقعون على الرسالة التي تحمل عنوان «فخور بدفع المزيد» هم من 17 دولة ومن بينهم وريثة «ديزني» أبيجيل ديزني، وكاتب السيناريو سايمون بيج، وفاليري روكفلر وريثة العائلة الأميركية الشهيرة.
يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من إعلان منظمة «أوكسفام» أن أغنى 5 رجال على مستوى العالم قد ضاعفوا ثرواتهم الهائلة منذ عام 2020، وحذروا من أن العالم قد يكون لديه أول تريليونير في غضون عقد من الزمن.
في الوقت نفسه، قالت المؤسسة الخيرية يوم الاثنين إنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فلن يتم القضاء على الفقر لمدة 229 عاما أخرى.
وقال بريان كوكس، أحد الموقعين على رسالة Proud to Pay More والممثل الذي لعب دور الملياردير الخيالي لوجان روي في مسلسل Succession الذي تبثه شبكة HBO «يستخدم المليارديرات ثرواتهم الهائلة لمراكمة السلطة والنفوذ السياسيين، مما يقوض الديموقراطية والاقتصاد العالمي في الوقت نفسه».
وأضاف كوكس «إذا رفض مسؤولونا المنتخبون معالجة هذا التركيز للمال والسلطة، فإن العواقب ستكون وخيمة».
وأظهر استطلاع جديد أجرته منظمة Survation نيابة عن «المليونيرات الوطنيين»، والذي نشر جنبا إلى جنب مع الرسالة المفتوحة، أن بعض أغنى الأشخاص في العالم يؤيدون فرض ضرائب أعلى على دخلهم.
وشمل الاستطلاع أكثر من 2300 شخص من دول مجموعة العشرين الغنية، والذين يمتلك كل منهم أكثر من مليون دولار من الأصول القابلة للاستثمار، باستثناء منازلهم. هذه الأصول تضعهم بين أغنى 5%.
ووجد الاستطلاع أن 74% من المشاركين يؤيدون فرض ضرائب أعلى على الثروة لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة وتحسين الخدمات العامة، في حين أن ثلاثة أرباع المشاركين يؤيدون ضريبة الثروة بنسبة 2% على المليارديرات، وأكثر من النصف (54%) يعتقدون أن التركيز المفرط للثروة يشكل تهديدا للديموقراطية.
وقالت أبيجيل ديزني «نحن نعرف بالفعل الحل لحماية مؤسساتنا وتحقيق الاستقرار في بلادنا: وهو فرض ضرائب على الثروات الهائلة. وما ينقصنا هو الثبات السياسي للقيام بذلك. حتى أصحاب الملايين والمليارديرات مثلي يقولون إن الوقت قد حان»، وأضافت «على النخب المجتمعة في دافوس أن تأخذ هذه الأزمة على محمل الجد».

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