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صندوق النقد هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية لا تؤثر على الاقتصاد العالمي!

1/17/2024 11:13:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قللت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على الاقتصاد العالمي، لكنها حذرت من تداعياتها حال تصاعد الوضع.
وقالت غورغيفا لشبكة «سي إن إن» الأميركية، في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، إن هجمات الحوثيين الحالية على حركة الشحن ليست ذات أهمية بالدرجة الكافية للتأثير على الاقتصاد العالمي، «لكن المخاطر مرتفعة في انتشار مزيد من العنف وإطالة أمد الصراع ومن ثم تزايد عدم اليقين».
وحذرت من تأثير اضطرابات البحر الأحمر على الاقتصاد العالمي إذا ما تصاعد الوضع، معبرة عن خشيتها من أن يكون تأثير ذلك على العالم سلبيا تماما، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفيا توقعت نموا أفضل للاقتصاد العالمي في 2024 مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة يتجه لهبوط ناعم أو ما يعرف بالـ soft landing بالتزامن مع بدء تخفيض أسعار الفائدة المتوقع من قبل الفيدرالي.
وأكدت غورغيفيا أن الاقتصاد العالمي أثبت مرونته بشكل ملحوظ، وأن عام 2023 كان أفضل من المتوقع بفارق بسيط، ولكنها أشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية الحالية قد تهدد بضغوط جديدة على الأسعار ومتاعب في سلاسل التوريد في 2024.
وقالت غورغييفا في حدث أقيم في «بلومبيرغ هاوس» في دافوس يوم الثلاثاء «لقد أثبت الاقتصاد العالمي مرونته بشكل ملحوظ. يأتي عام 2023 أفضل مما توقعنا بفارق بسيط. هناك بعض الرياح قادمة من عام 2023 إلى عام 2024»، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».

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