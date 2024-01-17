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أوپيك ترفع توقعات الطلب على نفطها 800 ألف برميل يوميا في 2024

1/17/2024 11:13:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) أمس بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في عام 2024، فيما قالت إن عام 2025 سيشهد زيادة «قوية» في استخدام النفط، بقيادة الصين والشرق الأوسط، في وقت أبكر من المعتاد.
وقال التقرير الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025. وبالنسبة لعام 2024، تتوقع «أوپيك» نموا في الطلب بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا من دون تغيير عن الشهر الماضي.
وتتوقع «أوپيك» باستمرار نموا أقوى للطلب على النفط في 2024 من الآخرين، مثل وكالة الطاقة الدولية.
وأشار تقرير «أوپيك» الذي اطلع عليه موقع «العربية.نت»، إلى أن إنتاج «أوپيك» من النفط ارتفع بشكل طفيف في ديسمبر بقيادة نيجيريا، على الرغم من التخفيضات المستمرة في الإنتاج من قبل تحالف «أوپيك+» الأوسع لدعم السوق.
وفي الربع الرابع من عام 2023، بلغ متوسط إنتاج خام «أوپيك» 26.7 مليون برميل يوميا، وهو أقل بمقدار 1.9 مليون برميل يوميا من الطلب على خام المنظمة. وخلال عام 2023 بأكمله، بلغ متوسط إنتاج خام «أوپيك» 27.0 مليون برميل يوميا، وهو أقل بمقدار 0.6 مليون برميل يوميا من الطلب على خام «أوپيك».
ووفقا لما طالع موقع «العربية.نت»، توقعت «أوپيك» أن يصل الطلب على خامها في عام 2024 نحو 28.5 مليون برميل يوميا، أي 0.8 مليون برميل يوميا، أعلى من المستوى المقدر في عام 2023.
وقالت المنظمة إنه استنادا إلى التوقعات الأولية للطلب العالمي وإجمالي العرض من خارج «أوپيك» وسوائل الغاز الطبيعي المسال التابعة للمنظمة، من المتوقع أن يصل الطلب على خامها في عام 2025 إلى 29.0 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا عن المستوى المتوقع في عام 2024.

MENAFN17012024000130011022ID1107735324

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