Thursday, 18 January 2024 07:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عمان تطلق صندوق استثمار بـ 5 2 مليارات دولار

1/17/2024 11:13:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة المالية في سلطنة عمان أمس، عن تأسيس صندوق استثمار برأسمال يبلغ ملياري ريال عماني (نحو 5.2 مليارات دولار) لدعم المنظومة الاستثمارية في السلطنة، وذلك بالشراكة مع جهاز الاستثمار العماني.
وقالت الوزارة على منصة إكس إن الصندوق الذي أطلقت عليه اسم «صندوق عمان المستقبل» سيعمل على استكمال منظومة التغطية التمويلية والاستثمارية للحكومة، والإسهام في تعزيز التنويع الاقتصادي، نقلا عن «وكالة أنباء العالم العربي».
وأضافت أن الصندوق سيتولى إلى جانب ذلك إبرام شراكات استثمارية وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاركة في تمويل المشروعات وتحفيز الاستثمار الجريء وتمويل مشروعات القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة أن إدارة رأسمال الصندوق ستتم عبر توجيه 90% من موارده للاستثمار المباشر في الاقتصاد المحلي و10% لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في رأس المال الجريء.

MENAFN17012024000130011022ID1107735323

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث