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الجزيرة توقع عقد خدمات مع تابعة لـ الملا الهندسية

1/17/2024 11:13:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة طيران الجزيرة، عن توقيعها عقدا جديدا مع شركة الملا الهندسية وتحديدا مع شركتها التابعة المتخصصة في خدمات التنظيف، شركة ProClean، وذلك لتقوم بكل خدمات التنظيف في مرافق شركة طيران الجزيرة بما في ذلك مبنى ركابها T5 ضمن عقد مدته سنتين.
وتهدف «طيران الجزيرة» الى تعزيز تجربة المسافرين عبر مبنى ركاب الجزيرة T5 الذي تمتلكه وتديره بالكامل، وجعل هذه التجربة أكثر سرعة وسلاسة لهم، إذ يشتمل المبنى اليوم بعد آخر تحديثات تمت فيه على 24 «كاونتر» لتسجيل الحقائب، وخمس بوابات لصعود الطائرة، وقاعة ترانزيت مجهزة بالكامل مع غرف للصلاة وتغيير الملابس، ومطاعم وكافيهات، وسوق حرة، ومحلات أخرى، علاوة عن مختلف مكاتب مزودي الخدمات التي تضمن راحة جميع المسافرين.
وتتوافر كذلك مواقف سيارات تسع لـ 350 سيارة في مبنى يربط المسافرين بمبنى T5 عبر جسر يسهل العبور ونقل الأمتعة، خاصة خلال أشهر الصيف. وتم تسهيل الإجراءات الأمنية إلى إجراء واحد فقط عند المغادرة، لتمكين المسافرين من الاسترخاء حتى موعد صعود الطائرة.
وتم توقيع العقد من قبل الرئيس التنفيذي لمبنى ركاب طيران الجزيرة T5 ناصر العبيد، ورئيس خدمات الصيانة الهندسية في «الملا الهندسية» سامي طلعت، ومدير عام خدمات التنظيف والصيانة في نفس شركة نغمة شهابور.
وبهذه المناسبة، قال العبيد: «نعطي الأولوية في طيران الجزيرة للتعاون والعمل مع الشركات الكويتية المرموقة لتلبية متطلبات عملياتنا المختلفة، إذ يأتي ذلك من منطلق مسؤوليتنا كناقل وطني تجاه اقتصادنا المحلي. سعيدون اليوم بالتعاقد مع شركة ProClean الكويتية لتشرف على خدمات التنظيف في جميع مرافقنا، ونتطلع إلى مواصلة التعاون معها على المدى الطويل».
من جهته، قال طلعت: «فخورون في شركة ProClean بتوقيع هذا العقد لتقديم خدماتنا في إدارة المرافق لشركة طيران الجزيرة، إذ نلتزم بتقديم هذه الخدمات بطريقة احترافية، حيث نفخر أن تكون شركة ProClean قد أعادت تعريف مفهوم التنظيف باعتمادها دائما أعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال».
جدير بالذكر، أن شركة ProClean حاصلة على شهادات واعتمادات ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018، وتعمل حاليا على الحصول على اعتماد IRATA. وتتولى الشركة تنفيذ مشاريع تنظيف وصيانة قصيرة وطويلة الأمد، حيث تستخدم أحدث المعدات والتقنيات المختصة بالتنظيف. كما تقدم الشركة خدمات متخصصة مثل تلميع الرخام وتنظيف النوافذ للطوابق المرتفعة والغسيل بالضغط وتنظيف المفروشات والسجاد.

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