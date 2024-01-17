بودي الجزيرة ستنقل 6 ملايين راكب في 2024

التطورات بالمنطقة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات.. والتأثير على القطاعات الاستهلاكية

أكد رئيس مجلس إدارة شركة «طيران الجزيرة» مروان بودي أن الشركة وقعت على عقد كبير بقيمة 3 مليارات دولار مع «إيرباص»، لشراء 28 طائرة، على دفعات مجدولة حتى 2026.وأضاف بودي في مقابلة مع «العربية Business» على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في «دافوس» أن التطورات في المنطقة ستقود إلى ارتفاع في أسعار وقود الطائرة، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على كل القطاعات الاستهلاكية، ومنها قطاع الطيران، وهذه التكلفة سيتم تمريرها للمستهلك النهائي.وتابع بالقول: «قطاع الطيران يشهد توسعا متزايدا في كل منطقة الخليج، وسيكون لدينا 6 ملايين راكب خلال 2024، والمنطقة واعدة وفيها نشاط متزايد، فنحن فتحنا 12 محطة في بالسعودية في غضون سنة ونصف».وكانت طيران الجزيرة أعلنت في نوفمبر الماضي عن تسجيل صافي أرباح بقيمة 7 ملايين دينار في الربع الثالث من العام الماضي، وقالت الشركة في بيان حينها إن عدد المسافرين على رحلاتها بلغ 1.38 مليون في الربع الثالث بزيادة 28.1% على أساس سنوي، فيما حققت الشركة أرباحا صافية في 9 أشهر بقيمة 13.27 مليون دينار.وفي سياق آخر، أكد بودي في مقابلة مع قناة «CNBC» عربية أن حركة النقل الجوي لشركة طيران الجزيرة ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، في حين أن سوق النقل الجوي في الخليج لم يصل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا حتى الآن. وذكر أن الشركة وضعت طلبية لـ 28 طائرة إضافية في فترة «كورونا»، وتسعى للوصول إلى 50 طائرة بالكويت.وحول التوترات في المنطقة، أشار إلى أنه لم يكن هناك تأثير مباشر للتوترات في الشرق الأوسط على أسواق مصر، لافتا إلى ارتفاع الطلب على حركة الطيران على الرغم من ارتفاع تكاليف الشحن والوقود.