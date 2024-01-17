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آبل تتجاوز سامسونغ كأفضل صانع للهواتف بالعالم في 2023

1/17/2024 11:13:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفوق هاتف «آيفون» من شركة آبل على هواتف شركة «سامسونغ إلكترونيكس» لتصبح سلسلة الهواتف الذكية الأكثر مبيعا على مدار عام 2023، وهي المرة الأولى التي تفقد فيها أكبر شركة في كوريا الجنوبية المركز الأول منذ عام 2010.
ويمثل «آيفون» خمس السوق العالمية مع ما يقرب من 235 مليون شحنة العام الماضي، وفقا لتقديرات شركة الأبحاث IDC. وجاءت سامسونغ، التي انخفضت شحناتها بأرقام مضاعفة إلى 226.6 مليون، في المرتبة الثانية، متقدمة على صانعي الهواتف الصينيين مثل شركة «شاومي».
وبينما هيمنت شركة آبل على فصل العطلات في السنوات الأخيرة، فإن تقدمها على سامسونغ على مدار عام كامل لم يسبق له مثيل ويشير إلى ان شركة أبل تواجه الركود على مستوى الصناعة بشكل أفضل من منافسيها، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».
واستفادت شركة آبل من العروض القوية التي شجعت على التحول نحو الأجهزة المتميزة. وتمكنت من توسيع الشحنات في عام 2023 على الرغم من الاستقبال الفاتر في أواخر العام لجهاز «آيفون 15» في الصين ـ أكبر سوق دولي لها ـ حيث تؤدي الشعبية المتزايدة لشركة «هواوي تكنولوجيز» والحظر المتزايد على الاستخدام الحكومي إلى انخفاض المبيعات.
وقالت مديرة الأبحاث في IDC نبيلة بوبال «على الرغم من أننا شهدنا بعض النمو القوي من الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد في الفئة المنخفضة مثل Transsion وXiaomi في النصف الثاني من عام 2023، نتيجة للنمو السريع في الأسواق الناشئة، فمن الواضح أن الفائز الأكبر هو آبل، كل هذا على الرغم من مواجهة التحديات التنظيمية المتزايدة والمنافسة المتجددة من هواوي في الصين، أكبر أسواقها. يعود نجاح آبل المستمر ومرونتها إلى حد كبير إلى الاتجاه المتزايد للأجهزة المتميزة، والتي تمثل الآن أكثر من 20% من السوق».
وقالت IDC إن التحول في سلسلة أسعار الهواتف الذكية كان مدفوعا جزئيا بعروض التجارة الجذابة والتمويل من دون فوائد، وكانت شركة آبل هي الشركة الوحيدة في المراكز الثلاثة الأولى على مستوى العالم التي سجلت نموا بنسبة 3.7%، لكنها لم تكن محصنة ضد الانخفاض الأوسع.
ويأتي جزء من التحدي الذي تواجهه شركة آبل في أكبر سوق للهواتف المحمولة في العالم من شركة هواوي، شركة التكنولوجيا المحلية القوية، التي استعادت بعضا من حصتها في السوق التي فقدتها بعد العقوبات الأميركية من خلال إطلاق الهاتف الذكي Mate 60 Pro الذي يعمل بمعالج متقدم مصنوع في الصين.
وقدمت شركة آبل هذا الأسبوع تخفيضات نادرة على أجهزة آيفون في البلاد، تصل إلى 5% لكل هاتف، في إطار سعيها لوقف المزيد من التآكل في المبيعات.

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